Радіо Свобода: МАГАТЕ фінансувало російські проєкти у Криму

Міжнародне агентство також погодило участь у конференції учасників з Донецька, позначивши це місто як російське.

За даними "Радіо Свободи", Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) фінансувало російські дослідження в окупованому Криму і навчання в Москві енергетиків із Донецька.

Журналісти отримали внутрішні документи агентства, пов'язані з двома науковими проєктами, яке воно підтримувало. Перший – Дослідження тимчасових тенденцій забруднення у прибережних російських районах Чорного моря за допомогою ядерних та інших аналітичних методів.

Він стартував у 2016 році і став частиною ширшого проєкту, дослідження в рамках якого проводили в Австралії, Італії, В'єтнаму, Кувейті та інших країнах. В угоді про проєкт описана його програма: "дослідження тимчасових тенденцій неорганічних та органічних забруднень, в окремих російських прибережних районах Чорного моря (морські станції на півострові Тамань, в Анапі, Новоросійську, Туапсе, Сочі та Севастополі)". В угоді згадується, що МАГАТЕ виступило спонсором цього проєкту.

Окрім того, в грантовій заявці н адресу МАГАТЕ Об'єднаний інститут ядерних досліджень (Росія) неодноразово згадував про плани взяти проби в Севастополі, а також йшлося про роботу зі Інститутом біології південних морів РАН у Севастополі.

"Незважаючи на те, що взяття проб в анексованому Криму було затверджено в підписаній МАГАТЕ угоді, у підсумковій статті про проєкт, опублікованій у 2019 році, Севастополь та Крим не згадуються; йдеться лише взяття проб у межах чорноморського узбережжя російського Краснодарського краю. Серед співавторів Фронтасьєвої (провідна наукова співробітниця проєкту, працює у Лабораторії нейтронної фізики) у цій звітній роботі – двоє колишніх співробітників Інституту південних морів Національної академії України, Олександра Кравцова та Павло Нехорошков. Обидва співавтори навчалися у Севастопольській філії Московського державного університету (працює в Криму з 1999 року), потім працювали в севастопольському інституті, а потім перейшли на роботу до Фронтасьєвоїлабораторії до підмосковного ОІЯД", – повідомили журналісти.

Другий проєкт стосувався вивчення міграції птахів та поширення пташиного грипу за допомогою ізотопного аналізу. Радіо Свобода отримало доступ до двох документів щодо цього проєкту: контракту (IAEA Research Contract No: 22555), укладеного навесні 2018 року між МАГАТЕ та російським Федеральним центром охорони здоров'я тварин, а також звітом щодо проєкту, який російська наукова організація направила до МАГАТЕ у вересні 2023.

Згідно з контрактом, ФЦОЗТ мав загалом отримати від МАГАТЕ 60 тисяч євро. У звіті російська сторона вказала, що частину зразків пташиного пір'я було зібрано в Криму. Чи було це погоджено з МАГАТЕ – невідомо.

Окрім того, сьогодні в Росії мав відбуватися тренінг по одній із програм агентства.

"Як стверджує дипломатичне джерело Радіо Свобода з Відня, всіх учасників було відібрано секретаріатом МАГАТЕ. Двоє з учасників, які відзначені у внутрішній системі МАГАТЕ, які представляють Російську Федерацію, насправді працюють в окупованому Росією Донецьку, в Республіканському онкологічному центрі імені Бондаря. На скріншоті з внутрішньої інформаційної системи МАГАТЕ, отриманому РС, видно, що місце роботи учасників семінару з Донецька позначено Regional Antitumor Centre, Donetsk, Russian Federation", – повідомили журналісти.

"Це непорядок. Я знаю від джерел з нашого дипломатичного представництва (ред.: у Відні), що було не офіційно, але негласно, ухвалено рішення згорнути всі тренінги на території Росії, які оплачуються з бюджету МАГАТЕ. Мені здається важливішим є навіть не те, що на нього приїхали Донеччини, а сам факт проведення такого тренінгу. Так, МАГАТЕ не може ініціювати санкції, наприклад, щодо «Росатома», цього не дозволяє робити Римський статут, але відмовитися проводити за рахунок МАГАТЕ заходи на території Росії вони можуть»", – прокоментувала "Радіо Свобода" незалежна експертка з ядерної енергетики та співзасновниця громадської організації "Антикризовий експертний ядерний центр України" Ольга Кошарна.

У відповідь на запит Радіо Свобода у МАГАТЕ заявили, що агентство продовжує розглядати Крим як частину України. Представник агентства додав, що підтримані МАГАТЕ наукові проєкти за участю ОІЯД та Федерального центру охорони здоров'я тварин мали "виключно технічний характер" і не виражають зміну позиції агентства щодо статусу Криму. При цьому в МАГАТЕ ніяк не прокоментували московський тренінг за участю співробітників медичних закладів із Донецька.

У Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні журналістам повідомили, що жоден з тих проєктів не був узгоджений.

"Наша позиція залишається ясною: Україна рішуче виступає проти будь-яких міжнародних проєктів чи інших заходів на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, оскільки це порушує суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Жоден з таких проєктів не був узгоджений з Україною", – сказали в представництві.