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Зеленський назвав країни, які підтримують запрошення України до НАТО та ті, які вагаються

На думку президента, позиція Німеччини залежить від точки зору США. 

Зеленський назвав країни, які підтримують запрошення України до НАТО та ті, які вагаються
Фото: nato.int

Більшість країн НАТО мають консенсус щодо запрошення України, але деякі мають стриману позицію. Україна працюватиме над цим, щоб змінити їхні переконання.

Зараз впевнену підтримку запрошенню України демонструє Франція, розповів учора на зустрічі з журналістами президент Володимир Зеленський. Також є підтримка від Великої Британії та, на погляд президента, буде згода Італії.

"Щодо реакції Німеччини, на нашу думку, в цілому, сьогодні ситуація в більшості залежить від Сполучених Штатів. Вважаємо, що у них йде консолідація їх думок щодо НАТО і це має вплив ще на, наприклад, Угорщину і Словаччину", – сказав він.

Президент висловив сподівання, що після виборів у США реакція Вашингтона щодо запрошення України буде позитивнішою: не через можливу зміну президента, а через зміну фокусу з внутрішнього питання виборів. Зеленський припускає, що зараз Штати не хочуть додатково ризикувати з темою НАТО та України.

"Щодо Німеччини – побачимо. На мою думку, нам всім доведеться багато працювати з німецькою стороною. Але все ж таки Сполучені Штати будуть мати на це вплив", – додав він.

Зеленський пояснив, що має непогані відносини з німецьким канцлером Олафом Шольцом і цінує внесок ФРН – ця країна надала другу за обсягом кількість допомоги.

"Але те, що німецька сторона має скепсис щодо нашого вступу в НАТО – це факт", – сказав він.

Зеленський додав, що зараз оцінка Німеччини пом'якшилася.

"Але щодо запрошення зараз, про яке я вам говорю, вони бояться тематики НАТО-Німеччина, що стосується реакції РФ. Саме так. Тому я вважаю, що на їх думку буде мати вплив більший союз. Більший союз щодо підтримки нас – це впевнене «так» від Сполучених Штатів. Ось що я маю на увазі", – розповів він. 

Контекст

Запрошення України до НАТО – перший пункт Плану Перемоги, який Володимир Зеленський представив головним союзникам включно з США, Німеччиною, Італією, Францією та Великою Британією. Він наголошував, що розуміє неможливість вступу України до кінця війни, але вважає, що запрошення держава повинна отримати вже зараз, для того щоб Росія чітко розуміла геополітичне місце країни, яку вона атакувала. 

Зараз країни вивчають План Перемоги, до трьох пунктів якого є ще й таємні додатки. У них українська влада детально виклала список потреб, які потрібно реалізувати для посилення позицій Києва. 

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