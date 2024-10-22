Європарламент схвалив кредит Україні на 35 млрд євро за рахунок прибутку від активів Росії

Європарламент погодив надання Україні кредиту в 35 млрд євро за рахунок прибутку від заморожених коштів Росії. Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Підтримали надання кредиту 518 євродепутатів. 56 виступили проти, а 61 – утримався.

Наступний крок схвалення – голосування Ради Євросоюзу наступного тижня, повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук.

Кошти повинні надійти до кінця наступного року.

"Це важливий внесок ЄС у межах $50 млрд кредиту G7 з використанням прибутків від заморожених російських активів, який допоможе покрити нагальні фінансові потреби України", – прокоментував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

35 млрд євро – це частина погодженого країнами Group of 7 плану щодо надання Україні кредиту в 50 млрд за рахунок надприбутків, отриманих від заморожених російських грошей. Учора свою частку з цих 50 млрд визначила Велика Британія – вона прокредитує Україну на 3 млрд доларів.

У жовтні пропозицію надати Україні позику в 35 млрд євро підтримала Рада Євросоюзу та комітет Європарламенту з питань торгівлі. Згідно з початковим планом, Україна мала отримати ці кошти до кінця року, а надходити вони мали не за рахунок конфіскації самих російських активів, а шляхом використання з них прибутку, який із часом накопичується.

Проти надання Україні цих коштів виступала Угорщина.

Україна просила союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що була згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть.

ЄС на початку 2024-го згодився передати України прибуток від цих заморожених активів, але не самі активи. А ідея G7, до складу якої входять і країни поза межами блоку, полягає в наданні Україні більшої та швидшої підтримки для фінансування оборонних потреб.