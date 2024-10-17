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Зеленський прибув до Брюсселя представляти План Перемоги і говорити з генсеком НАТО

Президент також зустрінеться з президенткою Європарламенту.

Зеленський прибув до Брюсселя представляти План Перемоги і говорити з генсеком НАТО
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де візьме участь у засіданні Євроради на рівні лідерів.

У зверненні з літака президент повідомив, що представить План Перемоги лідерам Європи. Він наголосив, що війну потрібно завершити справедливо. 

"Будуть також зустрічі в Європарламенті з президенткою Робертою Мецолою, з главами політичних груп у Європарламенті", – додав Зеленський.

Також він планує зустрітися з генсеком НАТО Марком Рютте, що стане вже третьою зустріччю за місяць. Окрім того, буде засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони. 

Президент подякував американському президентові за новий пакет підтримки, оголошений учора. У вчорашній телефонній розмові Джо Байден дав слово Зеленському, що пакети реалізують у найближчий період. 

Під час зустрічі з Шарлем Мішелем український президент подякував йому за запрошення. Він сказав, що однією з тем для обговорення буде отримання частини російських заморожених коштів. Інша тема – посилення ППО.

Зеленський зазначив, що наближається небезпечна зима, і хоча Україна зробила багато для підготовки до неї, вона потребує термінового посилення протиповітряної оборони.

План Перемоги

Учора Зеленський уперше публічно представив План Перемоги. Він складається з п'яти пунктів і трьох секретних додатків, зміст яких стане відомим тим країнам-союзницям, які можуть допомогти їх реалізовувати.

Перші чотири пункти – запрошення до НАТО, оборона, стримування і економіка – потрібні для того, щоб війну завершити. На думку президента, якщо почати реалізовувати план уже зараз, то мир може настати вже в 2025. П'ятий пункт передбачає заміну американського контингенту в Європі на українських захисників і розрахований на період після завершення війни. 

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