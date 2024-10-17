Курська операція. Актуальний стан справ
Курська операція. Актуальний стан справ
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз
Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
ГоловнаПолітика

Рютте розповів, про що говоритиме із Зеленським під час зустрічі

За словами Генсека, є хороші перспективи виділення обіцяних 40 млрд доларів до кінця року.

Рютте розповів, про що говоритиме із Зеленським під час зустрічі
Генсек НАТО Марк Рютте та президент Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві
Фото: ОПУ

Генсек НАТО Марк Рютте розповів, про що говоритиме із президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі у Брюсселі. 

Про це Рютте заявив перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, пише "Європейська правда".

За словами генсека, під час третьої від моменту обрання Рютте на посаду зустрічі із президентом України обміняються найновішою інформацією. 

"Я хочу почути від нього його думку на цей момент, як він бачить розвиток ситуації на східному фронті з Росією, ситуації в Курській області, звичайно. Це завжди у нашому порядку денному", – сказав глава Альянсу. Він додав, що інформує Зеленського про рішення, ухвалені у НАТО та на якому етапі перебувають обіцянки щодо допомоги Україні. 

Рютте нагадав, що країни НАТО у першій половині цього року виділили Україні допомогу обсягом 20,9 млрд доларів, і є хороші перспективи виділення підтримки на обіцяні 40 млрд доларів до кінця року. 

"Я можу підкреслити у моїй розмові з ним, що він може бути абсолютно певним: 32 союзники єдині у своїй гарантії, що ми спільно зробимо усе, що необхідно, аби гарантувати, що Україна може взяти гору, що Путін не доб'ється свого… Ми хочемо, аби Зеленський і Україна могли розпочати переговори з Росією з позиції сили", – додав він.

  • Сьогодні Володимир Зеленський вирушив до Брюсселя, де візьме участь у засіданні Євроради на рівні лідерів та представить План Перемоги лідерам Європи.
  • Учора Зеленський уперше публічно представив План Перемоги. Він складається з п'яти пунктів і трьох секретних додатків, зміст яких стане відомим тим країнам-союзницям, які можуть допомогти їх реалізовувати.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies