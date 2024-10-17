Рютте розповів, про що говоритиме із Зеленським під час зустрічі

За словами Генсека, є хороші перспективи виділення обіцяних 40 млрд доларів до кінця року.

Генсек НАТО Марк Рютте та президент Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві

Генсек НАТО Марк Рютте розповів, про що говоритиме із президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі у Брюсселі.

Про це Рютте заявив перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, пише "Європейська правда".

За словами генсека, під час третьої від моменту обрання Рютте на посаду зустрічі із президентом України обміняються найновішою інформацією.

"Я хочу почути від нього його думку на цей момент, як він бачить розвиток ситуації на східному фронті з Росією, ситуації в Курській області, звичайно. Це завжди у нашому порядку денному", – сказав глава Альянсу. Він додав, що інформує Зеленського про рішення, ухвалені у НАТО та на якому етапі перебувають обіцянки щодо допомоги Україні.

Рютте нагадав, що країни НАТО у першій половині цього року виділили Україні допомогу обсягом 20,9 млрд доларів, і є хороші перспективи виділення підтримки на обіцяні 40 млрд доларів до кінця року.

"Я можу підкреслити у моїй розмові з ним, що він може бути абсолютно певним: 32 союзники єдині у своїй гарантії, що ми спільно зробимо усе, що необхідно, аби гарантувати, що Україна може взяти гору, що Путін не доб'ється свого… Ми хочемо, аби Зеленський і Україна могли розпочати переговори з Росією з позиції сили", – додав він.