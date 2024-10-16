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Зеленський та Байден обговорили допомогу Україні під час телефонної розмови

Президент України запропонував розглянути можливість розвитку спільного виробництва зброї. 

Зеленський та Байден обговорили допомогу Україні під час телефонної розмови
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба президента України Володимира Зеленського

Володимир Зеленський провів телефонні переговори із президентом США Джозефом Байденом

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

Президент України подякував США за підтримку України, зокрема за  оголошений сьогодні оборонний пакет на суму 425 млн доларів, до якого увійшли нові системи ППО та далекобійне озброєння.

Також Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість розвитку спільного виробництва зброї. Крім того, співрозмовники обговорили важливість додаткових тренувань для українських воїнів.

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Окрему увагу під час розмови приділили майбутньому онлайн-засіданню Української оборонної контактної групи у форматі Рамштайн. 

  • США оголосили про надання Україні пакету безпекової допомоги у сфері безпеки на суму 425 млн доларів. 
  • У найближчі місяці США нададуть Україні ряд додаткових можливостей, включаючи сотні перехоплювачів ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні БТРів і БМП, а також тисячі додаткових броньованих машин.
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