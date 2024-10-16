Зеленський та Байден обговорили допомогу Україні під час телефонної розмови

Володимир Зеленський провів телефонні переговори із президентом США Джозефом Байденом.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент України подякував США за підтримку України, зокрема за оголошений сьогодні оборонний пакет на суму 425 млн доларів, до якого увійшли нові системи ППО та далекобійне озброєння.

Також Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість розвитку спільного виробництва зброї. Крім того, співрозмовники обговорили важливість додаткових тренувань для українських воїнів.

Окрему увагу під час розмови приділили майбутньому онлайн-засіданню Української оборонної контактної групи у форматі Рамштайн.