Стефанчук: залучення КНДР у війну має стати каталізатором для запрошення України до НАТО

Спікер парламенту каже, що на це рішення українська сторона очікує найближчим часом.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що участь КНДР на боці Росії у війні з Україною має стати каталізатором для ухвалення рішення про запрошення України до НАТО, передає Інтерфакс-Україна.

"Ситуація змінюється, зокрема і щодо залучення військових із Північної Кореї. Вона створює велику загрозу всьому світу, і я думаю, що це має стати каталізатором для наших головних партнерів для ухвалення дуже важливого для України рішення (запрошення до НАТО, – ред.)", – сказав Стефанчук на брифінгу в середу.

Він наголосив, що основна робота відбуватиметься з партнерами, які ще вагаються в ухваленні рішення про запрошення України до Північноатлантичного альянсу.

"Запрошення до НАТО – це ще не членство в НАТО, але запрошення до НАТО – це мегаважливий геополітичний крок, який ми маємо зробити разом із нашими партнерами", – зазначив спікер.

Він висловив упевненість, що спільними зусиллями вдасться домогтися саме цього результату найближчим часом.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, коли Україна може отримати запрошення до НАТО, Стефанчук сказав: "Ми очікуємо його найближчим часом".