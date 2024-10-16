Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Загинула людина, поранені 23 (оновлено)
Ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Загинула людина, поранені 23 (оновлено)
Кожен 5-й діяч культури, що виїжджає за кордон за дозволом від Мінкульта, не повертається, – Микола Точицький
Кожен 5-й діяч культури, що виїжджає за кордон за дозволом від Мінкульта, не повертається, – Микола Точицький
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
ГоловнаПолітика

Стефанчук: залучення КНДР у війну має стати каталізатором для запрошення України до НАТО

Спікер парламенту каже, що на це рішення українська сторона очікує найближчим часом.

Стефанчук: залучення КНДР у війну має стати каталізатором для запрошення України до НАТО
Рустан Стефанчук
Фото: Анна Стешенко

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що участь КНДР на боці Росії у війні з Україною має стати каталізатором для ухвалення рішення про запрошення України до НАТО, передає Інтерфакс-Україна.

"Ситуація змінюється, зокрема і щодо залучення військових із Північної Кореї. Вона створює велику загрозу всьому світу, і я думаю, що це має стати каталізатором для наших головних партнерів для ухвалення дуже важливого для України рішення (запрошення до НАТО, – ред.)", – сказав Стефанчук на брифінгу в середу.

Він наголосив, що основна робота відбуватиметься з партнерами, які ще вагаються в ухваленні рішення про запрошення України до Північноатлантичного альянсу.

"Запрошення до НАТО – це ще не членство в НАТО, але запрошення до НАТО – це мегаважливий геополітичний крок, який ми маємо зробити разом із нашими партнерами", – зазначив спікер.

Він висловив упевненість, що спільними зусиллями вдасться домогтися саме цього результату найближчим часом.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, коли Україна може отримати запрошення до НАТО, Стефанчук сказав: "Ми очікуємо його найближчим часом".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies