Таке рішення ухвалено за результатами закритої наради.

Фото: Анна Стешенко

Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що всі фракції та групи підтримали план перемоги президента України Володимира Зеленського.

Про це він повідомив журналістам після засідання парламенту 16 жовтня.

Стефанчук зазначив, що таке рішення ухвалено за результатами закритої наради президента Володимира Зеленського з головами усіх фракцій та груп Верховної Ради.

Зазначимо, сьогодні Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз. Перші чотири пункти реалізовуватимуть під час війни, п'ятий – після її завершення.