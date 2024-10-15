Порошенко зустрівся зі Спікером Палати громад Канади

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в офісі «Європейської Солідарності» зустрівся зі Спікером Палати громад Канади Грегом Фергюсом і закликав канадських партнерів підтримати членство України в НАТО. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

«Радий вітати Грега Фергюса у нашому центрі допомоги Збройним Силам України. З перших днів повномасштабного російського вторгнення ми не зупиняємося ані на мить і щодня комплектуємо нові партії військової підтримки для фронту. Вдячний всім нашим союзникам, а сьогодні особисто Канаді, які стали для України справжніми «Братами по зброї», – констатує Порошенко.

Він зазначив, що продемонстрував Фергюсу зразки зброї, FPV-дрони, а також винаходи у сфері радіоелектронної боротьби та засоби протидії технічним розвідкам «Ай-Петрі».

«Вражений обізнаністю пана Фергюса щодо ситуації в Україні та наших нагальних потреб, його твердою підтримкою нашої боротьби, єдністю і солідарністю з Україною. Зі свого боку наголосив, що єдиною справжньою гарантією миру, безпеки і стабільності для України та світу є членство нашої держави в Північноатлантичному альянсі. Це і буде нашою перемогою», – наголосив Петро Порошенко.