МЗС: Україна відкидає обвинувачення в нібито причетності до постачання БпЛА повстанцям у Малі

Україна рішуче відкидає обвинувачення, які розповсюдили деякі міжнародні ЗМІ, у нібито причетності держави до постачання БПЛА повстанцям у Малі.

Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України.

"Ми також категорично заперечуємо усі звинувачення, які періодично лунають з вуст високопосадовців Республіки Малі та Республіки Нігер, у нібито причетності України до "співпраці з терористами", "постачанні терористам озброєння та наданні їм інформації", "підтримці Україною терористичної коаліції", — ідеться у заяві.

У МЗС закликали "припинити поширення неправдивої інформації, яка повторює брехливі наративи пропаганди держави-агресора Росії, спрямовані на дискредитацію нашої держави та виправдання неспровокованої, невиправданої і незаконної війни РФ проти України".

"Залишаємо за собою право захищати честь, гідність та законні інтереси України усіма наявними політико-дипломатичними засобами", — заявили у відомстві.

У МЗС нагадали, що в заявах від 5 і 8 серпня 2024 року МЗС України вже надало спростування таких звинувачень і висловило жаль з приводу рішення Малі та Нігеру розірвати дипломатичні відносини з Україною.

"У цьому контексті відкидаємо також усі звинувачення на адресу України у нібито причетності нашої держави до потрапляння до регіону Сахелю озброєння та військової техніки, яка постачається Україні її союзниками для протидії триваючій збройній агресії Російської Федерації", — ідеться в коментарі.

У відомстві також зазначили, що за понад два з половиною роки російського вторгнення західні партнери не виявили жодного випадку нецільового використання наданого Україні озброєння і військової техніки.

"Вчергове наголошуємо, що Україна залишається налаштованою до подальшої розбудови взаємовигідних відносин з усіма державами Африки на засадах рівності, невтручання у внутрішні справи, поваги до суверенітету та територіальної цілісності країн у міжнародно визнаних кордонах, неухильного дотримання міжнародного права, цілей та принципів Статуту ООН", — додали в МЗС.