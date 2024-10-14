"Відчуття російської енергії" у американського музиканта й актора Джареда Лето та його бажання виступати в Росії є образою для тих, хто зараз жертвує життям, аби захистити свободу.
Так в українському міністерстві закордонних справ прокоментували слова артиста на нещодавньому концерті в Белграді. МЗС також опублікувало ролик з цитатою Лето, де він назвав війну в Україні "проблемою", і кадрами завданих росіянами руйнувань.
"Не може бути жодного умиротворення Росії, допоки вона намагається вирішити «проблему» самого існування України", – сказали в міністерстві.
Лето на концерті запитав у слухачів, скільки в залі є людей з Росії, і попросив їх підняти руки. Він сказав їм, що одного дня, коли "проблеми" закінчаться, вони виступлять у них на батьківщині, в Москві й Петербурзі. А після цього Лето сказав, що виступлять у Києві.
Jared Leto’s "feeling the Russian energy" and his wish to perform in Russia is an insult to those sacrificing lives to defend freedom.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) October 13, 2024
There can be no appeasement for Russia when it continues its attempts to solve "problem" of Ukraine’s very existence.
📹 @United24media pic.twitter.com/XDUB7bBCjk
Позиція артиста достатньо мінлива: десять років тому, в березні, коли Росія вже напала на Крим, він на церемонії "Оскар" висловлював українцям підтримку.