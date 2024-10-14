"Відчуття російської енергії" у американського музиканта й актора Джареда Лето та його бажання виступати в Росії є образою для тих, хто зараз жертвує життям, аби захистити свободу.

Так в українському міністерстві закордонних справ прокоментували слова артиста на нещодавньому концерті в Белграді. МЗС також опублікувало ролик з цитатою Лето, де він назвав війну в Україні "проблемою", і кадрами завданих росіянами руйнувань.

"Не може бути жодного умиротворення Росії, допоки вона намагається вирішити «проблему» самого існування України", – сказали в міністерстві.

Лето на концерті запитав у слухачів, скільки в залі є людей з Росії, і попросив їх підняти руки. Він сказав їм, що одного дня, коли "проблеми" закінчаться, вони виступлять у них на батьківщині, в Москві й Петербурзі. А після цього Лето сказав, що виступлять у Києві.

Jared Leto’s "feeling the Russian energy" and his wish to perform in Russia is an insult to those sacrificing lives to defend freedom.



There can be no appeasement for Russia when it continues its attempts to solve "problem" of Ukraine’s very existence.



📹 @United24media pic.twitter.com/XDUB7bBCjk — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) October 13, 2024

Позиція артиста достатньо мінлива: десять років тому, в березні, коли Росія вже напала на Крим, він на церемонії "Оскар" висловлював українцям підтримку.