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Образа тих, хто жертвує собою для захисту свободи: в МЗС прокоментували слова Джареда Лето про "російську енергію"

Артисту захотілося виступити в російських містах після закінчення "проблем". 

Образа тих, хто жертвує собою для захисту свободи: в МЗС прокоментували слова Джареда Лето про "російську енергію"
Джаред Лето хоче виступати в російських містах
Фото: скріншот

"Відчуття російської енергії" у американського музиканта й актора Джареда Лето та його бажання виступати в Росії є образою для тих, хто зараз жертвує життям, аби захистити свободу.

Так в українському міністерстві закордонних справ прокоментували слова артиста на нещодавньому концерті в Белграді. МЗС також опублікувало ролик з цитатою Лето, де він назвав війну в Україні "проблемою", і кадрами завданих росіянами руйнувань.

"Не може бути жодного умиротворення Росії, допоки вона намагається вирішити «проблему» самого існування України", – сказали в міністерстві.

Лето на концерті запитав у слухачів, скільки в залі є людей з Росії, і попросив їх підняти руки. Він сказав їм, що одного дня, коли "проблеми" закінчаться, вони виступлять у них на батьківщині, в Москві й Петербурзі. А після цього Лето сказав, що виступлять у Києві. 

Позиція артиста достатньо мінлива: десять років тому, в березні, коли Росія вже напала на Крим, він на церемонії "Оскар" висловлював українцям підтримку.

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