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У Газі заявили про 20 жертв унаслідок удару по школі. Ізраїль тим часом повідомив про чотирьох убитих ударом "Хезболли"

Бойові дії на Близькому Сході тривають. 

У Газі заявили про 20 жертв унаслідок удару по школі. Ізраїль тим часом повідомив про чотирьох убитих ударом "Хезболли"
Південь Смуги Гази, 17 вересня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Влада Смуги Гази заявила про 20 загиблих унаслідок нічного удару по школі, що слугувала притулком для біженців. Окрім того, Ізраїль вдарив по лікарні Аль-Акса, що призвело до трьох жертв і близько 50 поранених, пише The Telegraph із посиланням на дані керованих ХАМАСом органів.

В Ізраїлі унаслідок атаки "Хезболли" загинули четверо військових. Бойовики вдарили дроном по військовій базі неподалік Хайфи в неділю.

Загиблими є Омрі Тамарі, Йозеф Гіб, Йов Агмон, Алон Амітай. Кожному з них було 19 років. Ще понад 60 людей отримали поранення. 

Ситуація на Близькому Сході

  • 7 жовтня 2023 терористи ХАМАС атакували Ізраїль, захопивши в заручники сотні людей. Деяких із них вони утримують досі. За час війни вдалося домовитися про одне тижневе припинення вогню задля обміну утримуваними особами. Домовленості про сталий мир Ізраїль і ХАМАС досягнути поки не можуть. Ізраїль у відповідь на напад не лише атакував із повітря, а й розпочав і продовжує в Смузі Гази наземну операцію. Війна призвела до численних жертв серед палестинців і до втрат Ізраїлю і військових, і цивільних. 
  • Окрім ХАМАС, Ізраїль протистоїть ліванській "Хезболлі" та Ірану і єменських хуситів.

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