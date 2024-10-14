У Газі заявили про 20 жертв унаслідок удару по школі. Ізраїль тим часом повідомив про чотирьох убитих ударом "Хезболли"

Влада Смуги Гази заявила про 20 загиблих унаслідок нічного удару по школі, що слугувала притулком для біженців. Окрім того, Ізраїль вдарив по лікарні Аль-Акса, що призвело до трьох жертв і близько 50 поранених, пише The Telegraph із посиланням на дані керованих ХАМАСом органів.

В Ізраїлі унаслідок атаки "Хезболли" загинули четверо військових. Бойовики вдарили дроном по військовій базі неподалік Хайфи в неділю.

Загиблими є Омрі Тамарі, Йозеф Гіб, Йов Агмон, Алон Амітай. Кожному з них було 19 років. Ще понад 60 людей отримали поранення.

Ситуація на Близькому Сході

7 жовтня 2023 терористи ХАМАС атакували Ізраїль, захопивши в заручники сотні людей. Деяких із них вони утримують досі. За час війни вдалося домовитися про одне тижневе припинення вогню задля обміну утримуваними особами. Домовленості про сталий мир Ізраїль і ХАМАС досягнути поки не можуть. Ізраїль у відповідь на напад не лише атакував із повітря, а й розпочав і продовжує в Смузі Гази наземну операцію. Війна призвела до численних жертв серед палестинців і до втрат Ізраїлю і військових, і цивільних.

Окрім ХАМАС, Ізраїль протистоїть ліванській "Хезболлі" та Ірану і єменських хуситів.

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