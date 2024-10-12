Нікарагуа розриває дипломатичні відносини з Ізраїлем

Найбільша за площею центральноамериканська держава Нікарагуа оголосила про розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем. В офіційній заяві уряд Біньяміна Нетаньягу звинуватили у "фашизмі" та "вчиненні геноциду".

Як пише Reuters, причиною для такого кроку в Нікарагуа називають атаки ізраїльської армії на палестинські території. Конфлікт "поширився проти Лівану і смертельно загрожує Сирії, Ємену та Ірану".

Саме ісламську республіку вважають близьким союзником адміністрації президента Нікарагуа Даніеля Ортеги. Держава при ньому стала достатньо ізольованою від світової демократичної спільноти, особливо після того, як у 2018 році відбулося жорстоке придушення антиурядових протестів із сотнями жертв.