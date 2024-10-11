"Хезболла" формує нове командування і готується до війни на виснаження

Угруповання ще не використовувало високоточні ракети попри те, що Ізраїль своїми атаками серйозно виснажив ворожий арсенал.

"Хезболла" готується до тривалої війни на виснаження на півдні Лівану і формує нове командування, пише Reuters.

Нове військове командування керуватиме ракетними обстрілами і наземною війною. Угруповання досі має значний запас зброї, включаючи високоточні ракети, які ще не використовували попри серії авіаударів Ізраїлю, що серйозно виснажили арсенал терористів.

Командування "Хезболлою" було порушену протягом перших кількох днів після вбивства Насралли 27 вересня. Однак терористи через 72 години створили новий "оперативний центр".

Одне з джерел агенції повідомило, що тепер "Хезболла" веде війну на виснаження. Командування діє у повній секретності, угруповання при цьому офіційних оголошень про нових лідерів не робило.