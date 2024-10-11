Британія ввела санкції проти двох російських бізнесменів

Уряд Британії вні у підсанкційний список олігархів РФ Мельниченка і Березкіна.

Уряд Британії додав до "чорного списку" санкцій двох російських олігархів. Їм заморозили активи та застосували санкції щодо трастових послуг.

Про це ідеться у заяві британського уряду, пише РБК-Україна.

11 жовтня уряд Великої Британії вніс дві зміни до списку осіб, які підпадають під режим санкцій проти Росії. До "чорного списку" були внесені: Андрій Ігорович Мельниченко та Григорій Вікторович Березкін.

Тепер на них поширюється заморожування активів, санкції щодо трастових послуг і заборона на поїздки, а також транспортні санкції.