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​У Фінляндії завершили слідство щодо російського неонациста Петровського

Його звинувачують у воєнних злочинах в Україні. 

​У Фінляндії завершили слідство щодо російського неонациста Петровського
Воїслав Торден
Фото: Markku Ulander/Lehtikuva

Національне бюро розслідувань Фінляндії  повідомило про завершення кримінального провадження за підозрою у вчиненні воєнних злочинів в Україні у 2014 році.

Про це повідомляється на сайті НБР.

"Одну особу підозрюють у кількох воєнних злочинах, у тому числі в тяжких воєнних злочинах… Матеріали кримінального провадження будуть передані до прокуратури. За матеріалами заступник генпрокурора вирішить питання про притягнення до відповідальності у справі. Будь-які звинувачення мають бути висунуті до 31 жовтня 2024 року", – ідеться в повідомленні.

НБР повідомило, що його співробітники і прокурори у справі співпрацювали з Фінськими силами оборони та Фінською службою безпеки та розвідки. Крім того, вони обмінялися інформацією з Генеральною прокуратурою України та Службою безпеки України, Європолом, Євроюстом та Міжнародним кримінальним судом (МКС).

У повідомленні слідчого органу не вказане ім’я і прізвище фігуранта справи, але обставини вказують на те, що йдеться про  Воїслава Тордена (на Донбасі у 2014 році він був відомий як Ян Петровський).

Хто такий Торден

Воїслав Торден (Ян Петровський) був засновником і одним із керівників російського неонацистського воєнізованого угруповання “Русіч”, яке воювало з українськими військовими в Луганській та Донецькій областях у 2014-2015 роках.

З 2007 року Петровський жив у Норвегії. У 2017 році його позбавили посвідки на проживання в цій країні та депортували.  

Тордена затримали у Фінляндії в липні 2023 року на запит України. Його звинувачують у злочинах, скоєних проти поранених та полонених українських військових у 2014–2015 роках. Влада Фінляндії відмовила в екстрадиції Тордена і  розпочала проти нього своє розслідування.  

 

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