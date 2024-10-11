Британська принцеса Кейт вперше з'явилася на публіці після курсу хіміотерапії

Дружина спадкоємця британського престолу принца Вільяма Кетрін несподівано вперше взяла участь у публічному заході після завершення курсу лікування від онкологічного захворювання.
Як повідомляє BBC, принцеса приєдналася до чоловіка під час візиту до Саутпорта, де у липні стався збройний напад у танцювальному клубі. Нападник з ножем тоді вбив трьох дітей.
Монарші особи зустрілися з родинами жертв теракту, а також поспілкувалися з працівниками екстрених служб, завдяки яким було надано своєчасну допомогу постраждалими і затримано вбивцю.
Офіційно метою візиту було зазначено "демонстрацію підтримки, співчуття та співпереживання місцевій спільноті та нагадування про важливість згуртованості навіть під час найбільш невимовних трагедій".
- Про завершення курсу хіміотерапії Кетрін Кенсингтонський палац оголосив в першій половині вересня. Тоді очікувалося, що принцеса візьме участь у кількох публічних заходах ближче до різдвяних свят.