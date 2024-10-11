Жертвами урагану "Мілтон" стали вже десять осіб

Губернатор штату Флорида Рон Де Сантіс заявив, що вдалося уникнути "найгіршого сценарію" щодо наслідків проходження урагану "Мілтон", проте негода завдала чимало руйнувань та призвела до повені, яка досі становить проблему.

Як пише Reuters, у департамені внутрішньої безпеки під час бріфингу у Білому домі прозвітували про 10 випадків загибелі громадян, спричинених торнадо. Було зафіксовано щонайменше 27 подібних явищ.

Понад три мільйона домогосподарств та підприємств у Флориді залишаються без електропостачання, при чому деякі чекають на відновлення світла ще після урагану "Хелен", який теж завдав США відчутних збитків близько 2 тижнів тому.

У Федеральній агенції з надзвичайних ситуацій заявили, що вказівка для людей евакуюватися "врятувала сотні життів", а тисячі людей змогли перечекати шквальні вітри, зливи та торнадо у спеціальних укриттях.

Президент США Джо Байден озвучив намір просити Конгрес про позачергове зібрання, щоб схвалити фінансування для ліквідації наслідків урагану та допомоги постраждалим. Раніше планувалося, що парламентарі зберуться у Вашингтоні вже після виборів 5 листопада.