Рютте анонсував ядерні навчання НАТО наступного тижня

Вони будуть зосереджені у районі Великої Британії, Північного моря, а також Бельгії та Нідерландів.

Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва

Північноатлантичний альянс проведе навчання з ядерного стримування наступного тижня.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає "Радіо Свобода".

За словами Рютте, Велика Британія "надає унікальні спроможності" для ядерного стримування.

"Дозвольте мені також скористатися цією нагодою, щоб сказати, що щорічні ядерні навчання Steadfast Noon розпочнуться в понеділок. У тренуваннях ми задіємо понад 60 літаків", – заявив генеральний секретар.

Він уточнив, що навчання будуть зосереджені у районі Великої Британії, Північного моря, а також Бельгії та Нідерландів.

"У невизначеному світі життєво важливо перевірити та зміцнити нашу оборону, щоб наші противники знали, що НАТО готове і здатне відповісти на будь-яку загрозу", – додав Рютте.