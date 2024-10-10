Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Влада закликає евакуюватися мільйони мешканців Флориди перед ураганом Мілтон
Влада закликає евакуюватися мільйони мешканців Флориди перед ураганом Мілтон
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Буданов був на ключовому етапі звільнення Вовчанського агрегатного заводу, – ГУР
Буданов був на ключовому етапі звільнення Вовчанського агрегатного заводу, – ГУР
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Кому в окупації жити добре
Кому в окупації жити добре
ГоловнаСвіт

Рютте анонсував ядерні навчання НАТО наступного тижня

Вони будуть зосереджені у районі Великої Британії, Північного моря, а також Бельгії та Нідерландів.

Рютте анонсував ядерні навчання НАТО наступного тижня
Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва
Фото: ОПУ

Північноатлантичний альянс проведе навчання з ядерного стримування наступного тижня.

Про це  повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає "Радіо Свобода".

За словами Рютте, Велика Британія "надає унікальні спроможності" для ядерного стримування.

"Дозвольте мені також скористатися цією нагодою, щоб сказати, що щорічні ядерні навчання Steadfast Noon розпочнуться в понеділок. У тренуваннях ми задіємо понад 60 літаків", – заявив генеральний секретар.

Він уточнив, що навчання будуть зосереджені у районі Великої Британії, Північного моря, а також Бельгії та Нідерландів.

"У невизначеному світі життєво важливо перевірити та зміцнити нашу оборону, щоб наші противники знали, що НАТО готове і здатне відповісти на будь-яку загрозу", – додав Рютте.

  • Днями Росія розширила перелік загроз, у разі яких можуть її застосувати ядерну зброю.
  •  Президент Володимир Зеленський прокоментував ядерний шантаж Кремля. Він сказав, що  Путін "може використати ядерну зброю проти будь-якої країни в будь-який час. Або ні" і висловив припущення, що цього не станеться.
  • США оцінювали ймовірність застосування росіянами ядерної зброї у 50%.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies