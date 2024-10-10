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Зеленський представив План перемоги британському прем'єр-міністру та зустрівся з генсеком НАТО

Український президент подякував за оборонну підтримку.

Зеленський представив План перемоги британському прем'єр-міністру та зустрівся з генсеком НАТО
Володимир Зеленський зустрівся з Кіром Стармером у Лондоні
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський представив британському прем'єр-міністру Кіру Стармеру План перемоги.

Вони домовилися опрацювати його разом з союзниками. Про це український президент повідомив у Telegram.

"Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні представив йому деталі Плану перемоги. Ми домовилися опрацювати його разом із союзниками. План перемоги покликаний створити правильні умови, щоб завершити війну у справедливий спосіб. Дякую Великій Британії за постійну оборонну підтримку нашої держави, зокрема далекобійною зброєю", – сказав він.

Посол України в Великій Британії, ексголовком Залужний зустрічає борт із президентом
Фото: сайт президента
Посол України в Великій Британії, ексголовком Залужний зустрічає борт із президентом

Окрім цього, президент зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте

"Ключові теми наших перемовин – євроатлантична інтеграція та військове посилення України. Саме це створить найкращі умови для відновлення справедливого миру", – йдеться у повідомленні в Telegram.

План перемоги

Уперше про існування Плану перемоги, який покликаний посилити українські позиції, Зеленський повідомив наприкінці серпня, а вже в вересні він презентував його американському колезі Джо Байдену та кандидатам у президенти США від обох партій.

Точні деталі плану досі невідомі, але президент говорив, що там вказано місце України в НАТО, збройні потреби та українські операції, зокрема курська. За словами Зеленського, план повністю залежить від союзників України. Тому він особисто представить його лідерам країн-союзниць. Після візиту до Лондона заплановані візити до Італії, Франції та Німеччини.

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