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У Миколаєві під час тривоги пролунали вибухи

За інформацією ОВА, усіх цивільних встигли відвести. 

У Миколаєві під час тривоги пролунали вибухи
Фото: Анна Стешенко

Сьогодні, 10 жовтня, у Миколаєві під час тривоги двічі лунали вибухи.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді та в ОВА.

Об 11.45 повідомили про вибухи у місті, пізніше написали про повторні об 12:07. 

"Прильот туди же, але встигли всіх відвести. Цивільні", – згодом прокоментував начальник ОВА Віталій Кім. 

Подробиці пообіцяли озвучити згодом.

Перед цим у Повітряних силах повідомляли про швидкісну ціль з Криму в північно-західному напрямку та загрозу застосування балістичного озброєння звідти ж. 

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