У Миколаєві під час тривоги пролунали вибухи

Сьогодні, 10 жовтня, у Миколаєві під час тривоги двічі лунали вибухи.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді та в ОВА.

Об 11.45 повідомили про вибухи у місті, пізніше написали про повторні об 12:07.

"Прильот туди же, але встигли всіх відвести. Цивільні", – згодом прокоментував начальник ОВА Віталій Кім.

Подробиці пообіцяли озвучити згодом.

Перед цим у Повітряних силах повідомляли про швидкісну ціль з Криму в північно-західному напрямку та загрозу застосування балістичного озброєння звідти ж.