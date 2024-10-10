Також у судді конфіскували частину майна.

На Дніпропетровщині суддя отримала 5 років позбавлення волі за хабарництво, повідомляє Центр протидії корупції.

Колегія суддів Вищого антикорсуду призначила судді Дніпропетровського райсуду Лалі Новік покарання у виді позбавлення волі на 5 років.

Крім того, у Новік конфіскували частину майна (автомобіль Skoda Octavia та земельна ділянка площею 6 соток). Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів до Апеляційної палати ВАКС.

За даними слідства, суддя Новік вимагала та отримала 2500 доларів за ухвалення потрібного рішення у цивільній справі.

Нагадаємо, раніше ВАКС дав 7 років тюрми судді з Сум, який отримав хабар у справі про керування автомобілем напідпитку.