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Окупанти вранці обстріляли Запорізьку область, є руйнування і постраждалі (доповнено)

Відомо про щонайменше двох постраждалих через обстріл.

Окупанти вранці обстріляли Запорізьку область, є руйнування і постраждалі (доповнено)
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні, 10 жовтня, росіяни атакували Запоріжжя та область. Постраждали люди. Пошкоджені багатоповерхівки.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС. 

Як уточнив пізніше Федоров, ворог наніс удари по Запоріжжю. Поцілив по приватних будинках. Зруйнував декілька осель, ще десятки постраждали. Четверо людей поранено. Медики надали їм допомогу. 

29 будинків зруйновано та пошкоджено внаслідок вранішньої атаки на Запоріжжя. Вісім домоволодінь відключені від газопостачання. 

Евакуація людей після атаки РФ у Запоріжжі
Фото: ДСНС
Евакуація людей після атаки РФ у Запоріжжі

У ДСНС повідомляють про те, що серед травмованих є дитина. Кількість постраждалих з’ясовується. 

За даними рятувальників, частково зруйновано 5 приватних будинків, вибуховою хвилею і уламками пошкоджені ще 5 домівок, гараж і господарча споруда. 

Надзвичайники евакуювали 5 жителів з пошкоджених осель.

Наслідки атаки на Запорізьку область
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки атаки на Запорізьку область
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Запорізької області

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