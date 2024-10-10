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Нацспротив: до шкіл на ТОТ завезли біографію Путіна

Поки немає інформації щодо обов’язкового вивчення біографії Путіна дітьми на ТОТ.

Нацспротив: до шкіл на ТОТ завезли біографію Путіна
До шкіл на ТОТ завезли біографію Путіна
Фото: Центр нацспротиву

Росіяни продовжують завозити пропагандистську літературу до захоплених шкіл на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Цього разу у школи завезли біографію міжнародного злочинця Владіміра Путіна. У кращих традиціях тоталітарних країн біографія містить суто вигадані, або маніпулятивні трактовані факти життя головного терориста планети”, - йдеться у повідомленні.

В Центрі нацспротиву зазначають, що поки немає інформації щодо обов’язкового вивчення біографії Путіна українськими дітьми. 

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Втім, можна припустити, що на умовних “розмовах про важливе” вчителі будуть створювати культ особистості кремлівського диктатора.

Центр нацспротиву закликає батьків дітей провести бесіди стосовно ролі Путіна у цій війні. А вчителів, які будуть пропагувати “велич” міжнародного злочинця, попереджають щодо можливих наслідків.

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