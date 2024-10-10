Нацспротив: до шкіл на ТОТ завезли біографію Путіна

Поки немає інформації щодо обов’язкового вивчення біографії Путіна дітьми на ТОТ.

До шкіл на ТОТ завезли біографію Путіна

Росіяни продовжують завозити пропагандистську літературу до захоплених шкіл на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Цього разу у школи завезли біографію міжнародного злочинця Владіміра Путіна. У кращих традиціях тоталітарних країн біографія містить суто вигадані, або маніпулятивні трактовані факти життя головного терориста планети”, - йдеться у повідомленні.

В Центрі нацспротиву зазначають, що поки немає інформації щодо обов’язкового вивчення біографії Путіна українськими дітьми.

Втім, можна припустити, що на умовних “розмовах про важливе” вчителі будуть створювати культ особистості кремлівського диктатора.

Центр нацспротиву закликає батьків дітей провести бесіди стосовно ролі Путіна у цій війні. А вчителів, які будуть пропагувати “велич” міжнародного злочинця, попереджають щодо можливих наслідків.