Головне за середу, 9 жовтня: удар балістикою по Одесі, бої на Курахівському напрямку, засідання Верховної Ради

Бойові дії на Донеччині, 119 бойових зіткнень, ворожі обстріли, нові правила добровільного призову, саміт "Україна – Південно-Східна Європа". Яким запам’ятається 959-й день повномасштабної війни.

Росіяни завдали удару балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області.

Унаслідок цієї атаки загинули 5 людей, дев’ятеро постраждалих. Всі постраждалі – українці, їм надається медична допомога, п’ятеро поранених перебувають у важкому стані.

Також під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами, контейнеровоз Shui Spirit.

“Це вже третє іноземне судно, атаковане Росією, за останні чотири дні”, - нагадав міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 9 жовтня зафіксовано 119 бойових зіткнень.

За сьогодні на Курахівському напрямку відбулось найбільше бойових зіткнень різної інтенсивності, всього станом на цей час зафіксовано 31 спробу захопити наші позиції. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Гірника, Новоселидівки, Курахівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 9 жовтня – в новині.

У Хорватії сьогодні відбувався третій саміт "Україна – Південно-Східна Європа". Участь у заході брав український президент Володимир Зеленський.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович повідомив про підписання довгострокової угоди про співробітництво з Україною. Він наголосив, що підтримка українців його країною триватиме.

Сьогодні на саміті зібралися лідери країн регіони. Вони збираються ухвалити спільну декларацію щодо підтримки України.

Більше інформації – в новині.

Зеленський також анонсував візити до Франції, Італії, Британії і Німеччини: говоритиме про План перемоги.

Цей план залежить від політичної волі союзників, тому він поїде обговорювати його окремо в кожну країну.

Докладніше – в новині.

На спільному брифінгу представників Генштабу ЗСУ, Міноборони та цивільних рекрутерів пояснили нові правила добровільного призову на військову службу по мобілізації, що почали діяти 5 жовтня. Платформа Lobby X, яка займається рекрутингом в Сили безпеки та оборони, перелічила головні нововведення.

Зокрема тепер усі добровольці в процесі призову по мобілізації взаємодіють винятково напряму із військовою частиною, яку обрали для служби. Приходити в ТЦК та СП для оформлення більше не потрібно.

Командири військових частин отримали повноваження безпосередньо видавати направлення на ВЛК. Наявність направлення на ВЛК унеможливлює примусову мобілізацію щонайменше п'ять днів з моменту його видачі.

Подробиці – в новині.

Правоохоронці затримали військовослужбовця, який нещодавно публічно оголосив про самовільне залишення частини.

Йдеться про військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Імені в Офісі генпрокурора не назвали, але йдеться про Сергія Гнезділова – він підтвердив затримання.

"В рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за цим фактом, правоохоронці встановили його місцезнаходження та провели там обшук. Наразі військового затримано в порядку ст. 208 КПКУ та вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Його дії кваліфіковано як дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України)", – йдеться у повідомленні. Дезертирство в умовах воєнного стану карається позбавленням волі від п'яти до 12 років.

Окрім статті за дезертирство, передбачене покарання і за самовільне залишення частини (це стаття 107). Там покарання м'якше – за самовільне залишення частини чи місця служби в умовах воєнного стану передбачено позбавлення волі від п'яти до десяти років.

Більше на цю тему – в матеріалі "В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави".

Верховна Рада на засіданні 9 жовтня заборонила мобілізацію обмежено придатних юнаків віком 18-25 років.

За проголосували 311 депутатів. Про це стало відомо з трансляції нардепа Олексія Гончаренка.

Законопроєкт голосували без обговорення. Перша версія законопроєкту була подана Гончаренком ще в червні. На його основі створили альтернативний, який і ухвалили нині нардепи.

У законопроєкті не передбачили демобілізацію.

"Було прибрано частину про демобілізацію тих, кого встигли призвати", – пояснив Гончаренко.

Демобілізацію уже призваних обіцяють прописати окремим законом. Десь ми щось подібне вже чули, чи не так?

Утім, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв на брифінгу у Верховній Раді повідомив, що наразі немає підстав для демобілізації військових віком 18-25 років.

За його словами, на закритому засіданні Міноборони та Генштабу повідомили, що темпи мобілізації для звільнення зі служби цієї категорії недостатні, передає кореспондент LB.ua.

“Просто немає ким їх замінити”, – сказав Чернєв.

За його словами, якщо будуть відповідні показники мобілізації, тоді буде розглядатись і питання демобілізації.

Водночас народний депутат Петро Порошенко заявив, що за два тижні буде окремий законопроєкт про демобілізацію військових віком 18-25. Схоже, скільки нардепів, стільки і думок.

Верховна Рада сьогодні розглянула перейменування п'яти населених пунктів, які винесли окремо від пакетного голосування, яке було у вересні. Трансляцію голосування вів нардеп Олексій Гончаренко.

Первомайськ Миколаївської області перейменувати не змогли. Пропонували Ольвію та Ольвіополь, але жодна постанова не набрала необхідної підтримки.

Не змогли перейменувати і Синельникове Дніпропетровської області. Пропонували Рівнопілля, але проголосували лише 180 парламентарів. Синельников – імперський генерал.

Павлоград теж перейменувати не змогли. Пропонували Матвіїв.

Лише перейменування Южноукраїнська і Южного було вдалим – тепер це Південноукраїнськ і Південне.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!