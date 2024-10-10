Головне за четвер, 10 жовтня: бої на Лиманському напрямку, ураження аеродрому "Ханская", європейське турне Зеленського

Бойові дії на Донеччині, 114 бойових зіткнень, ворожі обстріли, день жалоби на Одещині, навчання НАТО з ядерного стримування. Яким запам’ятається 960-й день повномасштабної війни.

Володимир Зеленський заперечив, що із союзниками ведеться розмова про припинення вогню у війні.

Про це він сказав на спільному брифінгу з французьким президентом Еммануелем Макроном у Парижі.

"Це не тема наших обговорень - будь-яке припинення вогню - із союзниками, і ми не говорили про це. Я бачив у ЗМІ щось, що сьогодні було багато інформації, що я прийшов, щоб поговорити про припинення вогню. Ні, ні, це неправда", - сказав український президент.

Зеленський додав, що саміт миру має відбутися у листопаді, але дата поки невідома. "Я не знаю дату, я думаю, ніхто не знає на сьогодні. Але ми підготуємо все, що ми вирішили, на початку листопада. План буде з усіма подробицями", - сказав глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відвідує низку країн, представляючи лідерам план перемоги. Глава держави уже зустрівся з британським прем'єр-міністром, а також генсеком НАТО.

Також відбулися перемовини з лідером Франції Еммануелем Макроном.

11 жовтня Зеленський має відвідати Італію, де зустрінеться з Папою Римським і главою італійського уряду Джорджею Мелоні.

Також запланований візит до Німеччини.

На Одещині завтра, 11 жовтня, оголошено день жалоби, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

9 жовтня росіяни завдали удару балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок удару загинули вісім людей.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 10 жовтня відбулося 114 бойових зіткнень.

Найгарячішою сьогодні є ситуація на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках. Зокрема на Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів в районах Дружелюбівки, Греківки, Площанки, Невського, Макіївки, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 10 жовтня – в новині.

Генеральний штаб також підтвердив удар Сил оборони по аеродрому "Ханская" в Адигеї. Удару завдали по складу боєприпасів на території військового об'єкта.

Також відомо, що на аеродромі базували літаки Су-27 та Су-34. Детальна інформація про наслідки атаки буде відома згодом, ідеться в повідомленні Генштабу.

Завдання виконали сили і засоби СБУ, ГУР, Сил спеціальних операцій.

Джерела LB.ua у Силах оборони повідомили, що під час атаки на адигейський аеродром там перебували 57 бойових і тренувальних літаків та вертольотів. Серед них – Су-34, Су-35 і Мі-8.

Атака спричинила на аеродромі масштабні пожежі та детонацію. Це підтверджено і даними супутника.

За даними наших джерел, ворог використовує цей аеродром у Краснодарському краї (за 450 км від лінії фронту) для дозаправки та ракетно-бомбових ударів по підрозділах Сил оборони та населених пунктах України.

"СБУ системно знищує військовий потенціал рашистів. Після кожної атаки у рф все менше ресурсів, щоб вести війну проти нашої держави. Працюємо над тим, щоб у росії не було ні ракет, ні літаків, які можуть завдавати ударів по Україні", – заявило поінформоване джерело у СБУ.

Співрозмовник також додав, що в ніч на 10 жовтня дрони СБУ, ГУР, ЗСУ та ССО уразили склад "Шахедів" в районі Єйська. Там зафіксовано декілька сильних вибухів, які викликали пожежу та подальшу детонацію на місці зберігання безпілотників.

Північноатлантичний альянс проведе навчання з ядерного стримування наступного тижня, повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

За словами Рютте, Велика Британія "надає унікальні спроможності" для ядерного стримування.

"Дозвольте мені також скористатися цією нагодою, щоб сказати, що щорічні ядерні навчання Steadfast Noon розпочнуться в понеділок. У тренуваннях ми задіємо понад 60 літаків", – заявив генеральний секретар.

Він уточнив, що навчання будуть зосереджені у районі Великої Британії, Північного моря, а також Бельгії та Нідерландів.

Лавреаткою нобелівської премії з літератури 2024 року стала письменниця Хан Канг з Південної Кореї, повідомили у Фонді Нобеля.

Нобелівський комітет відзначив її за “насичену поетичну прозу, що протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя”.

“У своїй творчості Хан Канг протистоїть історичним травмам і невидимим наборам правил і в кожному зі своїх творів викриває крихкість людського життя. Вона має унікальне усвідомлення зв’язків між тілом і душею, живим і мертвим, і у своєму поетичному та експериментальному стилі стала новатором у сучасній прозі”, ‒ зазначили у Шведській королівській академії наук.

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