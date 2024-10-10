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Зеленський заявив, що не обговорював із лідерами країн-партнерів припинення вогню у війні

"Це не тема наших обговорень - будь-яке припинення вогню - із союзниками, і ми не говорили про це", - запевнив президент.

Зеленський заявив, що не обговорював із лідерами країн-партнерів припинення вогню у війні
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський заперечив, що із союзниками ведеться розмова про припинення вогню у війні.

Про це він сказав на спільному брифінгу з французьким президентом Еммануелем Макроном у Парижі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це не тема наших обговорень - будь-яке припинення вогню - із союзниками, і ми не говорили про це. Я бачив у ЗМІ щось, що сьогодні було багато інформації, що я прийшов, щоб поговорити про припинення вогню. Ні, ні, це неправда", - сказав український президент.

Зеленський додав, що саміт миру має відбутися у листопаді, але дата поки невідома.

"Я не знаю дату, я думаю, ніхто не знає на сьогодні. Але ми підготуємо все, що ми вирішили, на початку листопада. План буде з усіма подробицями", - сказав глава держави.

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