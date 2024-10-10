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Міноборони затвердило зразок полегшеного бронежилета для ЗСУ

Його маса складає від 7,5 до 12 кг залежно від розміру та комплектації. 

Міноборони затвердило зразок полегшеного бронежилета для ЗСУ
Фото: Міноборони

Головне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони затвердило зразок-еталон полегшеного бронежилета. Він призначений для захисту окремих життєвоважливих органів тіла під час виконання бойових дій військовослужбовцями ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

Про це повідомила пресслужба Міноборони. 

"Зробили ще один важливий крок до покращення забезпечення наших військових сучасними засобами індивідуального захисту. Полегшений бронежилет забезпечує високий рівень захисту та комфорт під час виконання бойових завдань, зокрема для військових ССО та ДШВ. Такі бронежилети будуть особливо корисними для військовослужбовців у розвідгрупах та підрозділах, де важливо поєднувати легкість, мобільність та надійність захисту"‎, – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Комплектність полегшеного бронежилета складається з основних та додаткових елементів.

Основний комплект складається з таких елементів:

  • чохол фронтальний з м’яким та жорстким бронеелементом;
  • чохол фронтальний з м’яким балістичним елементом та жорстким бронеелементом та плечовими накладками;
  • камербанд (виконаний по аналогії з системою «‎skeleton»‎);
  • бокові чохли з м’яким балістичним елементом;
  • чохол захисту кишківника у вигляді сумки з м’яким балістичним елементом.

Додаткові елементи комплекту:

  • захист шиї;
  • захист плечей;
  • захист паху;
  • ремінь розвантажувальний тактичний захисний;
  • захист куприка;
  • захист стегон;
  • захист внутрішньої ділянки стегон;
  • конструктивне рішення для військовослужбовців-жінок;
  • елемент надання предмету позитивної плавучості.

Додаткові елементи комплекту поставки визначаються замовником і мають м’який балістичний захист. Усі м’які бронеелементи полегшеного бронежилета мають клас захисту 1, жорсткі бронеелементи мають клас захисту 6+.

Полегшений бронежилет виконується у чотирьох розмірах – S, M, L та XL. Його маса складає від 7,5 до 12 кг залежно від розміру та комплектації. 

Раніше Міноборони випробовувало спеціальні "плавучі бронежилети" для спецпідрозділів.

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