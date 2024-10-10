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У Рівному п'яний водій подзвонив у поліцію і заявив, що за ним женеться поліція

Аби затримати порушника, поліція створила штучний затор.

У Рівному п'яний водій подзвонив у поліцію і заявив, що за ним женеться поліція
Ілюстративне фото
Фото: zaxid.net

У Волинській області водій з ознаками наркотичного сп’яніння втік від поліції та поїхав у Рівне. Під час переслідування він їхав зі швидкістю 160 км/год та навіть подзвонив у поліцію, заявивши, що за ним женуться патрульні.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Вчора вночі біля селища Цумань на дорожній станції патрульної поліції зупинили водія з ознаками наркотичного сп'яніння. Він вирішив втекти від поліцейських і поїхав в напрямку Рівного. До слова, відстань між Цуманю і Рівним понад 40 км. Орієнтування про втікача одразу отримали рівненські патрульні", - написав він у фейсбуці.

Водій їхав зі швидкістю 160 км/год, тому поліцейські припустили, що їхатиме він центральною вулицею міста і створили штучний затор. За декілька хвилин порушник ПДР вже був у Рівному. Паралельно він встиг зателефонувати на 102 і повідомити, з якою швидкістю він рухається, і про поліцейські авто, які його переслідують.

На відео поліція наводить фрагмент розмови із порушником:

  • Патрульний: Ви їхали містом 160 км/год на всі червоні сигнали світлофорів.
  • Водій: Я знаю. А знаєте чого?
  • Патрульний: Хотіли тиск підняти чи що?
  • Водій: Нє, щоб не догнали. Вони мене окружили і мені показалось, що проти мене якісь непонятні дєйствія.

Проходити огляд на стан сп'яніння відмовився. На нього склали протоколи про нетверезу їзду, перевищення швидкості, втечу від поліції.

Нагадаємо, в червні Кабмін дозволив використовувати експрес-тести для перевірки водіїв на стан наркотичного сп'яніння. 

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