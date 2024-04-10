У Києві п’яний працівник автомийки катався на чужому авто під час комендантської години

У Голосіївському районі Києва під час комендантської години правоохоронці зупинили автомобіль. Як виявилось, водій був п’яним, а машину він викрав з автомийки, де працював.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом.

Як розповів начальник територіального управління поліції Араік Кочкадамян, двоє приятелів зловживали алкогольними напоями поблизу свого місця роботи – автомобільної мийки. Один запропонував взяти автомобіль клієнта, який на декілька днів залишили на мийці. Він знайшов ключі та разом зі знайомим поїхав кататись під час комендантської години, доки їх не зупинили патрульні.

На місце події направили слідчо-оперативну групу, яка затримала водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Керманича перевірили на стан алкогольного сп'яніння - прилад "Драгер" показав 1,45 проміле.

Патрульні поліцейські склали відносно затриманого також протокол за ч. 1 ст. 130 кодексу України про адміністративні правопорушення – керування у стані алкогольного сп'яніння.

Викрадений автомобіль було вилучено та повернуто власнику.

"За погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва ми повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі" – додав полковник поліції.