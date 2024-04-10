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Апеляція визнала законним звільнення з Мінюсту Прилуцької, у якої СБУ знайшла громадянство РФ

СБУ встановила, що Марина Прилуцька добровільно отримала громадянство країни-агресорки.

Апеляція визнала законним звільнення з Мінюсту Прилуцької, у якої СБУ знайшла громадянство РФ
Марина Прилуцька
Фото: Facebook / Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Міністерство юстиції України повідомило, що довело законність звільнення Марини Прилуцької, яка, за даними СБУ, добровільно отримала громадянство РФ. 

“Команда Міністерства юстиції в Шостому апеляційному адміністративному суді довела законність звільнення у 2021 році посадовиці, яка за даними Служби безпеки України за власної ініціативи отримала російське громадянство”, – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду залишила скаргу ексчиновниці без задоволення. Це рішення може бути оскаржене у Верховному суді.

Верховний Суд вже ухвалював рішення, яке відкривало скаржниці шлях до поновлення в Міністерстві юстиції.

9 січня 2024 року колегія суддів Касаційного адміністративного суду ВС у складі судді-доповідача Андрія Жука, суддів Наталії Мартинюк та Жанни Мельник-Томенко скасувала Постанову Шостого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення ексчиновниці з посади державної служби.

Адвокати скаржниці в якості доказів надали суду довідку «Главного управления МВД РФ по городу Москве» про те, що паспорту РФ у експосадовиці немає.

У січні Мін'юст закликав притягти до відповідальності суддів Верховного суду за поновлення на посаді громадянки Росії. 

Нещодавно Служба безпеки України зняла секретність та надала дозвіл на передачу медіа частини документів, які свідчать про добровільне отримання громадянства РФ експосадовицею.

Нагадаємо, що у розпорядженні LB.ua опинилися фотокопії Листа СБУ «Для службового користування» та додатків до нього. На 18 сторінках зібрано докази добровільного отримання чиновницею у 2014 році паспорту РФ, що є свідомим порушенням нею українського законодавства. Про російське громадянство посадовиці Мінюсту Марини Прилуцької повідомив СБУ її колишній свекор

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