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​У Костянтинівці майже добу шукають під завалами жінку з дитиною, - поліція

Рятувальну операцію доводилося призупиняти через загрозу повторних ударів росіян.

​У Костянтинівці майже добу шукають під завалами жінку з дитиною, - поліція
Lонеччина обстріли 9-10 квітня
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

У Костянтинівці Донецької області, яку вчора тричі за день обстріляли російські війська, тривають пошуки жінки з дитиною. Під завалами будинку їх поки не знайшли.

Про це розповів в ефірі "Радіо Свобода" тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу комунікацій поліції Донецької області Павло Дяченко.

"Станом на ранок роботи тривають. Є інформація, що під завалами може перебувати жінка з дитиною. Це попередня інформація. Будемо сподіватися, що все буде добре. Завали розберуть і ми їх не знайдемо, і вони будуть живі. Це все після огляду", – каже Дяченко.

За його словами, рятувальну операцію доводилося призупиняти через загрозу повторних ударів.

"Це свідчить про підступність ворога. Насамперед, не дає можливості нормально провести розбір завалів. Якщо люди там перебувають, їм вкрай потрібна допомога і є можливість їх врятувати живими – це все в часовому проміжку пересувається і шансів стає все менше і менше", – зауважили в поліції.

  • Російські війська обстріляли Костянтинівку 9 квітня. Внаслідок обстрілу обвалився під’їзд будинку. Було відомо про одного загиблого цивільного і двох поранених жінок. Під завалами розпочали пошук жінки з дитиною.
  • Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
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