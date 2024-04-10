​У Костянтинівці майже добу шукають під завалами жінку з дитиною, - поліція

У Костянтинівці Донецької області, яку вчора тричі за день обстріляли російські війська, тривають пошуки жінки з дитиною. Під завалами будинку їх поки не знайшли.

Про це розповів в ефірі "Радіо Свобода" тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу комунікацій поліції Донецької області Павло Дяченко.

"Станом на ранок роботи тривають. Є інформація, що під завалами може перебувати жінка з дитиною. Це попередня інформація. Будемо сподіватися, що все буде добре. Завали розберуть і ми їх не знайдемо, і вони будуть живі. Це все після огляду", – каже Дяченко.

За його словами, рятувальну операцію доводилося призупиняти через загрозу повторних ударів.

"Це свідчить про підступність ворога. Насамперед, не дає можливості нормально провести розбір завалів. Якщо люди там перебувають, їм вкрай потрібна допомога і є можливість їх врятувати живими – це все в часовому проміжку пересувається і шансів стає все менше і менше", – зауважили в поліції.