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​Сили оборони ліквідували ще 830 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні більше 450 тисяч військових.

​Сили оборони ліквідували ще 830 російських окупантів
Українські захисники знищили російську реактивну установку "Град-П"
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 830 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 450 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 450080 (+830) осіб
  • танків - 7132 (+22)
  • бойових броньованих машин - 13667 (+47)
  • артилерійських систем - 11404 (+18)
  • РСЗВ - 1040 (+1) од,
  • засоби ППО - 753 (+0)
  • літаків - 347 (+0) 
  • гелікоптерів - 325 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9070 (+37)
  • крилаті ракети - 2067 (+2)
  • кораблі / катери - 26 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15248 (+67) 
  • спеціальна техніка - 1876 (+8).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 3 засобах протиповітряної оборони окупантів.

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