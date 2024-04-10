Загалом Росія вже втратила в Україні більше 450 тисяч військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 830 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 450 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 450080 (+830) осіб

танків - 7132 (+22)

бойових броньованих машин - 13667 (+47)

артилерійських систем - 11404 (+18)

РСЗВ - 1040 (+1) од,

засоби ППО - 753 (+0)

літаків - 347 (+0)

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9070 (+37)

крилаті ракети - 2067 (+2)

кораблі / катери - 26 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 15248 (+67)

спеціальна техніка - 1876 (+8).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 3 засобах протиповітряної оборони окупантів.