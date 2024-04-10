За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 830 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 450 тисяч військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 450080 (+830) осіб
- танків - 7132 (+22)
- бойових броньованих машин - 13667 (+47)
- артилерійських систем - 11404 (+18)
- РСЗВ - 1040 (+1) од,
- засоби ППО - 753 (+0)
- літаків - 347 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9070 (+37)
- крилаті ракети - 2067 (+2)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15248 (+67)
- спеціальна техніка - 1876 (+8).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 3 засобах протиповітряної оборони окупантів.