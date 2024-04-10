МЗС вимагає притягнути Росію до відповідальності за ядерний тероризм

Міністерство закордонних справ України на своєму сайті оприлюднило заяву щодо провокацій росіян на Запорізькій атомній електростанції.

Відомство нагадало, що єдиним джерелом небезпеки на найбільшній АЕС в Європі були і є злочинні дії загарбників. "Росія - це єдина у світі держава-терорист, яка не лише захопила, мілітаризувала, намагається вкрасти атомну електростанцію, але й використовує її як майданчик для пропаганди", - стверджується у заяві.

МЗС наполягає на тому, щоб станцію було повернено під контроль України, а окупанти понесли покарання за скоєні злочини.

"Росія припинить маніпуляції лише тоді, коли побачить, що світова спільнота рішуче відкидає будь-які спроби ввести себе в оману", - вважають дипломати. Міністерство закликає всі держави та міжнародні організації засудити провокації на ЗАЕС та долучитися до втілення Формули миру, одним з пунктів якої є ядерна та радіаційна безпека.