Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
У РФ повністю вигорів ракетний корабель "Серпухов", – ГУР
У РФ повністю вигорів ракетний корабель "Серпухов", – ГУР
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Лавров поїхав до Пекіна обговорювати Україну
Лавров поїхав до Пекіна обговорювати Україну
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Павло Ковтонюк: «Навіть людей не буде для всіх нинішніх лікарень»
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
ГоловнаСвіт

Боррель назвав атаку РФ на ЗАЕС "безрозсудною" і заявив, що росіяни мають покинути станцію

Високий представник ЄС каже, що атаки РФ збільшують ризик ядерної аварії. 

Боррель назвав атаку РФ на ЗАЕС "безрозсудною" і заявив, що росіяни мають покинути станцію
Фото: gur.gov.ua

Високий представник ЄС Жозеп Боррель відреагував на російську атаку безпілотниками Запорізької атомної електростанції і заявив, що війська РФ повинні покинути станцію.

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

"Безрозсудна атака безпілотників на Запорізьку АЕС збільшує ризик небезпечної ядерної аварії. Такі атаки потрібно припинити. Росія має вийти із Запорізької АЕС", – зазначив глава дипломатії ЄС. 

Також він висловив повну підтримку гендиректору Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелю Гроссі та самій МАГАТЕ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies