Боррель назвав атаку РФ на ЗАЕС "безрозсудною" і заявив, що росіяни мають покинути станцію

Високий представник ЄС каже, що атаки РФ збільшують ризик ядерної аварії.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель відреагував на російську атаку безпілотниками Запорізької атомної електростанції і заявив, що війська РФ повинні покинути станцію.

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

"Безрозсудна атака безпілотників на Запорізьку АЕС збільшує ризик небезпечної ядерної аварії. Такі атаки потрібно припинити. Росія має вийти із Запорізької АЕС", – зазначив глава дипломатії ЄС.

Також він висловив повну підтримку гендиректору Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелю Гроссі та самій МАГАТЕ.

Reckless drone attack against Zaporizhzhia nuclear power plant increases risk of dangerous nuclear accident. Such attacks must stop.



Full support for DG @RapahelMGrossi and @iaeaorg.



Russia should withdraw from Zaporizhzhia nuclear power plant. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 9, 2024