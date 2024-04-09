Боррель назвав атаку РФ на ЗАЕС "безрозсудною" і заявив, що росіяни мають покинути станцію

Високий представник ЄС Жозеп Боррель відреагував на російську атаку безпілотниками Запорізької атомної електростанції і заявив, що війська РФ повинні покинути станцію.
Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).
"Безрозсудна атака безпілотників на Запорізьку АЕС збільшує ризик небезпечної ядерної аварії. Такі атаки потрібно припинити. Росія має вийти із Запорізької АЕС", – зазначив глава дипломатії ЄС.
Також він висловив повну підтримку гендиректору Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелю Гроссі та самій МАГАТЕ.
Reckless drone attack against Zaporizhzhia nuclear power plant increases risk of dangerous nuclear accident. Such attacks must stop.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 9, 2024
Full support for DG @RapahelMGrossi and @iaeaorg.
Russia should withdraw from Zaporizhzhia nuclear power plant.
- МАГАТЕ 7 квітня повідомило, що на території Запорізької атомної електростанції вибухнув безпілотник. Подробиці інциденту наразі невідомі.
- Згодом у ГУР зазначили, що після вибуху дрона на Запорізькій атомній електростанції суттєвих пошкоджень, які можуть загрожувати ядерній безпеці, не зафіксовано.
- Також у розвідці зазначили, що Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території окупованої Росією Запорізької АЕС.