Нацвиборчком Польщі оголосив результати місцевих виборів

Під час виборів, які відбулися в Польщі 7 квітня, були обрані 1728 керівників гмін, міських голів і війтів. Другий тур відбудеться 21 квітня у 748 містах і гмінах.
Про це повідомила Національна виборча комісія, передає PAP.
Також поляки обирали склад регіональних рад. На виборах до сеймиків воєводств рейтинг партій отримав такий вигляд:
- партія "Право і справедливість" отримала 34,27% голосів,
- "Громадянська коаліція" Дональда Туска - 30,59%,
- "Третій шлях" - 14,25%,
- "Конфедерація" - 7,23%,
- Ліві - 6,32%.
Виборчком опублікував результати виборів пізно ввечері 8 квітня.
Явка виборців склала 51,93%.