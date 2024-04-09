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Нацвиборчком Польщі оголосив результати місцевих виборів

У лідерах опинилися партії "ПіС" і "Громадянська коаліція".

Нацвиборчком Польщі оголосив результати місцевих виборів
Вибори в Польщі
Фото: rmf24.pl

Під час виборів, які відбулися в Польщі 7 квітня, були обрані 1728 керівників гмін, міських голів і війтів. Другий тур відбудеться 21 квітня у 748 містах і гмінах.

Про це повідомила Національна виборча комісія, передає PAP.

Також поляки обирали склад регіональних рад. На виборах до сеймиків воєводств рейтинг партій отримав такий вигляд:

  • партія "Право і справедливість" отримала 34,27% голосів, 
  • "Громадянська коаліція" Дональда Туска - 30,59%,
  • "Третій шлях" - 14,25%,
  • "Конфедерація" - 7,23%,
  • Ліві - 6,32%.

Виборчком опублікував результати виборів пізно ввечері 8 квітня.

Явка виборців склала 51,93%.

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