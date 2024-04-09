Нацвиборчком Польщі оголосив результати місцевих виборів

У лідерах опинилися партії "ПіС" і "Громадянська коаліція".

Під час виборів, які відбулися в Польщі 7 квітня, були обрані 1728 керівників гмін, міських голів і війтів. Другий тур відбудеться 21 квітня у 748 містах і гмінах.

Про це повідомила Національна виборча комісія, передає PAP.

Також поляки обирали склад регіональних рад. На виборах до сеймиків воєводств рейтинг партій отримав такий вигляд:

партія "Право і справедливість" отримала 34,27% голосів,

"Громадянська коаліція" Дональда Туска - 30,59%,

"Третій шлях" - 14,25%,

"Конфедерація" - 7,23%,

Ліві - 6,32%.

Виборчком опублікував результати виборів пізно ввечері 8 квітня.

Явка виборців склала 51,93%.