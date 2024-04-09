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Повітряні сили: грецькі F-16 допомогли би боротися із авіацією РФ

Раніше у ЗМІ повідомили про те, що Греція може передати Україні 32 винищувачі.

Повітряні сили: грецькі F-16 допомогли би боротися із авіацією РФ
Фото: EPA/UPG

32 грецькі винищувачі F-16 посилять Повітряні сили, якщо їх таки передадуть Україні і допоможуть рна фронті піхоті виконувати завдання.  Про це повідомив речник Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише Армія Inform.

"Щодо грецьких F-16, вони звісно неабияк би нас підсилили, допомогли би нам боротися з авіацією ворога, а також з крилатими авіаційними ракетами", – сказав Ілля Євлаш.

Також додав, що ці літаки могли б допомагати нашій піхоті виконувати завдання на фронті, оскільки наземні підрозділи також змушені реагувати на застосування ворожих літаків типу Су-34/Су-35.

Раніше західні ЗМІ раніше повідомляли, що Греція може передати Україні 32 винищувачі F-16 C/-D Block 30. 

Літаки за час служби пройшли дві конструктивні модернізації і на сьогодні в середньому відпрацювали близько 60% свого конструктивного ресурсу.

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