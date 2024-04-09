Повітряні сили: грецькі F-16 допомогли би боротися із авіацією РФ

32 грецькі винищувачі F-16 посилять Повітряні сили, якщо їх таки передадуть Україні і допоможуть рна фронті піхоті виконувати завдання. Про це повідомив речник Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише Армія Inform.
"Щодо грецьких F-16, вони звісно неабияк би нас підсилили, допомогли би нам боротися з авіацією ворога, а також з крилатими авіаційними ракетами", – сказав Ілля Євлаш.
Також додав, що ці літаки могли б допомагати нашій піхоті виконувати завдання на фронті, оскільки наземні підрозділи також змушені реагувати на застосування ворожих літаків типу Су-34/Су-35.
Раніше західні ЗМІ раніше повідомляли, що Греція може передати Україні 32 винищувачі F-16 C/-D Block 30.
Літаки за час служби пройшли дві конструктивні модернізації і на сьогодні в середньому відпрацювали близько 60% свого конструктивного ресурсу.
- 6 квітня Зеленський заявив, що цього року Україна отримає від союзників 10% від необхідної кількості винищувачів F-16
- Глава держави зауважив, що цього замало, хіба що винищувачі будуть доповнені системами ППО.
- 29 березня уряд Бельгії схвалив 25-й пакет допомоги для України, в якому закладені додаткові 100 млн євро для обслуговування винищувачів F-16.
- Також нещодавно у Нідерландах заявили, що закуплять боєприпаси для українських F-16.
- Україна може розгорнути винищувачі F-16 вже в липні, але лише декілька. Для роботи з літаками до літа мають бути готові 12 українських пілотів.
- The New York Times писала що наразі Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов’язалися відправити в Україну близько 45 літаків, яких достатньо для трьох невеликих ескадрилій.
- Данія надішле перші шість наприкінці весни, а ще 13 винищувачів мають надійти до кінця року та у 2025.
- Речник Повітряних сил ЗСУ повідомляв, що Україна не будуватиме нову інфраструктуру для F-16, зараз триває адаптація українських аеродромів.