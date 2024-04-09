ЄСПЛ ухвалив перше кліматичне рішення: Швейцарію звинуватили в порушенні прав людини через вплив на здоров'я

Рішення суду може підтримати інші кліматичні справи, пов’язані з правами людини, які перебувають на розгляді в міжнародних судах, і може відкрити ворота для багатьох майбутніх подібних позовів.

Європейський суд з прав людини (Страсбург, Франція) постановив, що неспроможність Швейцарії належним чином подолати кліматичну кризу є порушенням прав людини. Це рішення є знаковим у кліматичному праві і може мати значний вплив на подальші подібні справи, пише СNN.

Суд ухвалив рішення за позовом, який подали понад 2000 швейцарок проти Швейцарії. Вони стверджували, що спека, викликана зміною клімату, підірвала їхнє здоров'я та якість життя і поставила під загрозу смерті.

Суд визнав Швейцарію винною в порушенні окремих прав людини через критичні прогалини в національному законодавстві щодо скорочення викидів, які спричинюють нагрівання планети, а також через провал виконання попередніх кліматичних цілей.

У заяві суду йдеться, що це означало порушення прав жінок на ефективний захист від "серйозних несприятливих наслідків зміни клімату для життя, здоров’я, добробуту та якості життя".

Це перший випадок, коли суд виніс рішення щодо кліматичних позовів. Рішення не підлягає оскарженню.

Позивачки вважають, що влада Швейцарії не вживає достатніх заходів для пом'якшення наслідків зміни клімату. Суд встановив, що стаття 8 Конвенції містить право на ефективний захист державними органами влади від серйозних негативних наслідків зміни клімату для життя, здоров’я, добробуту та якості життя. Суд встановив, що Швейцарська Конфедерація не виконала своїх обов’язків ("позитивних зобов’язань") за Конвенцією щодо зміни клімату.

CNN пояснює, що, на погляд фахівців, рішення суду може підтримати інші кліматичні справи, пов’язані з правами людини, які перебувають на розгляді в міжнародних судах, і може відкрити ворота для багатьох майбутніх подібних позовів.

Вони також кажуть, що це рішення може змусити Швейцарію пришвидшити скорочення споживання викопного палива. Викопне паливо є головною рушійною силою зміни клімату, спричиненої діяльністю людини.