Саміт миру у Швейцарії може пройти в червні, – Bloomberg

Ще невідомо, скільки країн візьмуть у ньому участь.

Саміт миру, який має пройти у Швейцарії, може відбутися який у середині червня.

Про це пише агентство Bloomberg.

Попередньо називають 16-17 червня, однак остаточні дата і час ще не визначені. Також поки що невідомо, скільки лідерів будуть присутні. Очікують, що на захід запросять від 80 до 100 країн, переважно з так званого Глобального Півдня.

Ключовим питанням є те, чи братиме участь Китай, адже союзники України вважають присутність представників цієї країни важливою для успіху зустрічі, зважаючи на вплив, який, як зазначається, Пекін має на Москву.

Наразі Пекін взяв участь лише в одній зустрічі між радниками з національної безпеки, метою якої було закласти основу для саміту.