Саміт миру у Швейцарії може пройти в червні, – Bloomberg

Саміт миру, який має пройти у Швейцарії, може відбутися який у середині червня.
Про це пише агентство Bloomberg.
Попередньо називають 16-17 червня, однак остаточні дата і час ще не визначені. Також поки що невідомо, скільки лідерів будуть присутні. Очікують, що на захід запросять від 80 до 100 країн, переважно з так званого Глобального Півдня.
Ключовим питанням є те, чи братиме участь Китай, адже союзники України вважають присутність представників цієї країни важливою для успіху зустрічі, зважаючи на вплив, який, як зазначається, Пекін має на Москву.
Наразі Пекін взяв участь лише в одній зустрічі між радниками з національної безпеки, метою якої було закласти основу для саміту.
- Нещодавно Зеленський заявив, що Україна найближчим часом узгодить із Швейцарією дату проведення першого інавгураційного Саміту миру. Президент зазначив, що очікується присутність близько ста лідерів країн.
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що незабаром у Швейцарії відбудеться перший саміт щодо української формули миру. Учасниками стануть різні країни, але росіян на захід не запрошують. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати. "На другому саміті може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників Російської федерації, де їм буде представлений цей план, на той випадок якщо хто там на той час буде представляти країну-агресора, захоче дійсно припинити цю війну і повернутися до справедливого миру", – сказав Єрмак.
- Президент Зеленський сказав, що на саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.
- Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.
- Згодом Зеленський сказав, що на цій зустрічі мають сформувати чіткий план і список країн, які готові втілювати шлях до справедливого миру.