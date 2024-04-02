Троє людей загинули внаслідок сходження лавини у Швейцарії

Снігова лавина забрала життя трьох людей у Швейцарії у містечку Церматт, яке вважається одним із найбільш популярних та розкішних гірськолижних курортів Альп.

Як повідомляє The Guardian, до трагедії призвели сильні снігопади та вітри, внаслідок яких зросла лавинна небезпека. Попри жахливу погоду, швейцарська влада оголосила про рятувальну операцію, яка завершилася надвечір. Трьох осіб оголосили загиблими, ще одна людина зазнала поранень.

Погіршення умов триває, є вірогідність сходження лавин і надалі, тож туристів просять оминати регіон. Загалом за цей сезон у Швейцарії жертвами стихії стали 14 людей.