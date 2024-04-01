Чехія закупить у Греції боєприпаси для передачі Україні

Греція готується відправити велику кількість боєприпасів в Чехію, яка передасть їх Україні.

Про це повідомляє ieidiseis.gr.

“Уряд готується відправити велику кількість боєприпасів в Україну через Чехію і просить погодження профільного парламентського комітету”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що боєприпаси походять із запасів грецької армії та характеризуються як “недіючі та придатні до використання”.

Їх вартість складає 150 млн євро.

На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.

Низка держав уже зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.

Днями стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.