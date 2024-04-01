Чехія закупить у Греції боєприпаси для передачі Україні

Греція готується відправити велику кількість боєприпасів в Чехію, яка передасть їх Україні.
Про це повідомляє ieidiseis.gr.
“Уряд готується відправити велику кількість боєприпасів в Україну через Чехію і просить погодження профільного парламентського комітету”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що боєприпаси походять із запасів грецької армії та характеризуються як “недіючі та придатні до використання”.
Їх вартість складає 150 млн євро.
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На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.
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Низка держав уже зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.
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Днями стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.
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Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.
- Ряд країн уже зробили свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для України, попри це, грошей, як і раніше, не вистачає. Також необхідно перевірити пропоновані боєприпаси, тому частина може потрапити на лінію фронту лише до кінця року.