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Чехія закупить у Греції боєприпаси для передачі Україні

Йдеться про боєприпаси на суму 150 млн євро.

Чехія закупить у Греції боєприпаси для передачі Україні
Артилерійські снаряди 155 мм
Фото: telegraph.co.uk

Греція готується відправити велику кількість боєприпасів в Чехію, яка передасть їх Україні.

Про це повідомляє ieidiseis.gr.

“Уряд готується відправити велику кількість боєприпасів в Україну через Чехію і просить погодження профільного парламентського комітету”, - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що боєприпаси походять із запасів грецької армії та характеризуються як “недіючі та придатні до використання”. 

Їх вартість складає 150 млн євро.

  • На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. 

  • Низка держав уже зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.

  • Днями стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.

  • Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.

  • Ряд країн уже зробили свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для України, попри це, грошей, як і раніше, не вистачає. Також необхідно перевірити пропоновані боєприпаси, тому частина може потрапити на лінію фронту лише до кінця року.
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