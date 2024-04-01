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Через ймовірний удар Ізраїлю по Сирії знищене іранське консульство, — Reuters

Внаслідок удару загинули шестеро людей, серед них іранський генерал Захеді.

Через ймовірний удар Ізраїлю по Сирії знищене іранське консульство, — Reuters
іранське консульство в Дамаску
Фото: EPA/UPG

Консульство Ірану, яке знаходиться в сирійській столиці Дамаску зруйноване внаслідок ракетного удару. За інформацією сирійських та ірансьих ЗМІ удар по будівлі консульства наніс Ізраїль, пише Reuters.

Джерела агенства в ліванських службах безпеки повідомили, що одним із загиблих під час авіаудару був генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових революції Ірану. 

Іранське державне телебачення повідомило про вбивство кількох іранських дипломатів. За інформацією іранських ЗМІ,  під час ізраїльського удару загинули п'ятеро людей. 

Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про невизначену кількість загиблих і поранених.

Reuters повідомляє, що будівля іранського консульства знищена повністю. На місці події були помічені міністри закордонних справ Сирії та Ірану.

Ізраїльська сторона відмовилася коментувати інцидент. 

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