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У Німеччині набув чинності закон про легалізацію рекреаційного канабісу

Країна третьою у ЄС легалізувала марихуану, перед Берліном це зробити Мальта та Люксембург.

У Німеччині набув чинності закон про легалізацію рекреаційного канабісу
Мешканці Берліну святкують декриміналізацію канабісу у Німеччині, 1 квітня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 1 квітня у Німеччині набув чинності новий закон про легалізацію рекреаційного вживання канабісу. Про це пише Politico з посиланням на Agence France-Presse.

Німеччина є третьою країною в Євросоюзі, яка легалізувала рекреаційне вживання канабісу після Мальти у 2021 році та Люксембургу у 2023 році.

Медичні асоціації, поліцейські організації та судді мають сумніви щодо закону, стверджуючи, що марихуана може мати негативний вплив на мозок, який все ще розвивається до 25 років. Також наголошується, що правила є недостатньо чіткими.

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Законодавство було частиною угоди трипартійного коаліційного уряду країни. Дозволяється зберігання конопель (до 25 грамів) і домашнє вирощування для дорослих (до трьох рослин).

Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах зазначив, що споживання канабісу може “тепер вийти із зони табу”. Раніше він стверджував, що легалізація допоможе закрити чорний ринок.

Інші норми закону дозволять “соціальним клубам канабісу” постачати психоактивну речовину щонайбільше 500 членам із денним максимумом 25 грамів та щомісячним − 50 грамів. Члени таких клубів повинні мешкати в Німеччині не менше шести місяців. Очікується, що клуби запрацюють на повну силу лише влітку, оскільки частина закону, яка регулює вирощування каннабісу в клубах, набуде чинності 1 липня.

Вживання марихуани, як і раніше, заборонено в радіусі 100 метрів навколо шкіл, дитячих закладів та ігрових майданчиків.

Politico додає, що опівночі сотні берлінців влаштували “перекур” біля Бранденбурзьких воріт, щоб публічно спожити марихуану та відсвяткувати декриміналізацію.

  • 15 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу в Україні.
  • Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта.
  • Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном. Пацієнти отримуватимуть ліки лише в тих аптеках, які мають відповідну ліцензію і умови для зберігання.
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