У Німеччині набув чинності закон про легалізацію рекреаційного канабісу

Країна третьою у ЄС легалізувала марихуану, перед Берліном це зробити Мальта та Люксембург.

Сьогодні, 1 квітня у Німеччині набув чинності новий закон про легалізацію рекреаційного вживання канабісу. Про це пише Politico з посиланням на Agence France-Presse.

Німеччина є третьою країною в Євросоюзі, яка легалізувала рекреаційне вживання канабісу після Мальти у 2021 році та Люксембургу у 2023 році.

Медичні асоціації, поліцейські організації та судді мають сумніви щодо закону, стверджуючи, що марихуана може мати негативний вплив на мозок, який все ще розвивається до 25 років. Також наголошується, що правила є недостатньо чіткими.

Законодавство було частиною угоди трипартійного коаліційного уряду країни. Дозволяється зберігання конопель (до 25 грамів) і домашнє вирощування для дорослих (до трьох рослин).

Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах зазначив, що споживання канабісу може “тепер вийти із зони табу”. Раніше він стверджував, що легалізація допоможе закрити чорний ринок.

Cannabiskonsum gab es auch gestern schon, wurde immer mehr. Jetzt kommt er aus der Tabuzone heraus. Das ist besser für echte Suchthilfe, Prävention für Kinder- und Jugendliche und für die Bekämpfung des Schwarzmarktes, für den es bald eine Alternative gibt https://t.co/5vfHSwSjh9 — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) April 1, 2024

Інші норми закону дозволять “соціальним клубам канабісу” постачати психоактивну речовину щонайбільше 500 членам із денним максимумом 25 грамів та щомісячним − 50 грамів. Члени таких клубів повинні мешкати в Німеччині не менше шести місяців. Очікується, що клуби запрацюють на повну силу лише влітку, оскільки частина закону, яка регулює вирощування каннабісу в клубах, набуде чинності 1 липня.

Вживання марихуани, як і раніше, заборонено в радіусі 100 метрів навколо шкіл, дитячих закладів та ігрових майданчиків.

Politico додає, що опівночі сотні берлінців влаштували “перекур” біля Бранденбурзьких воріт, щоб публічно спожити марихуану та відсвяткувати декриміналізацію.

VIDEO: Berlin holds 'smoke-in' as recreational cannabis use law comes into force.



Several hundred cannabis enthusiasts gathered at midnight under the Brandenburg Gate to smoke marijuana in public as the new law legalising its recreational use comes into effect on April 1 pic.twitter.com/gULtOS5P55 — AFP News Agency (@AFP) April 1, 2024