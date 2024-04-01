У Британії “призупинили” законопроєкт, який криміналізує сон безпритульних на вулицях

Законопроєкт представила до парламенту Суелла Брейверман, яка, перебуваючи на посаді міністра внутрішніх справ, називала сон бездомних на вулиці “вибором способу життя”.

У Великій Британії “призупинили” законопроєкт про кримінальну юстицію, норми якого дозволять поліції штрафувати або переслідувати безпритульних, які сплять на вулиці.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що уряд зіткнувся з протестом депутатів-консерваторів через наміри криміналізувати бездомність. Зараз ведуть переговори з депутатами від Консервативної партії, які стурбовані цими планами.

У 2022 році британський уряд ухвалив “Закон про поліцію, злочинність, винесення вироків і суди”. Тоді на Даунінг стріт пообіцяли скасувати закон 1824 року, який зараз криміналізує сон бездомних на вулицях країни й жебрацтво. Умовою скасування правоохоронці назвали прийняття альтернативного законодавства.

Новий законопроєкт представила до парламенту Суелла Брейверман, яка, перебуваючи на посаді міністра внутрішніх справ, називала сон бездомних на вулиці “вибором способу життя”.

Серед запропонованих норм закону є те, що поліція повинна отримати вказівки щодо того, що “жебрацтво або спання на вулиці само по собі не є нерозумною поведінкою”. Поліцейські повинні “збалансувати захист громади з чутливістю до проблем, які змушують людей жебракувати або спати на вулицях”.

Міністр з питань бізнесу Кевін Холлінрейк зазначив, що уряд дає ресурси, щоб забрати людей з вулиць. “Якщо є місця, куди люди можуть піти поза вулицями, то ці люди повинні бути поза вулицями, вони не повинні лежати на них. Це несправедливо щодо інших людей”, − сказав він.