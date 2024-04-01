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У Британії “призупинили” законопроєкт, який криміналізує сон безпритульних на вулицях

Законопроєкт представила до парламенту Суелла Брейверман, яка, перебуваючи на посаді міністра внутрішніх справ, називала сон бездомних на вулиці “вибором способу життя”.

У Британії “призупинили” законопроєкт, який криміналізує сон безпритульних на вулицях
Безхатченко спить на вулицях Лондона
Фото: EPA/UPG

У Великій Британії “призупинили” законопроєкт про кримінальну юстицію, норми якого дозволять поліції штрафувати або переслідувати безпритульних, які сплять на вулиці.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що уряд зіткнувся з протестом депутатів-консерваторів через наміри криміналізувати бездомність. Зараз ведуть переговори з депутатами від Консервативної партії, які стурбовані цими планами.

У 2022 році британський уряд ухвалив “Закон про поліцію, злочинність, винесення вироків і суди”. Тоді на Даунінг стріт пообіцяли скасувати закон 1824 року, який зараз криміналізує сон бездомних на вулицях країни й жебрацтво. Умовою скасування правоохоронці назвали прийняття альтернативного законодавства.

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Новий законопроєкт представила до парламенту Суелла Брейверман, яка, перебуваючи на посаді міністра внутрішніх справ, називала сон бездомних на вулиці “вибором способу життя”.

Серед запропонованих норм закону є те, що поліція повинна отримати вказівки щодо того, що “жебрацтво або спання на вулиці само по собі не є нерозумною поведінкою”. Поліцейські повинні “збалансувати захист громади з чутливістю до проблем, які змушують людей жебракувати або спати на вулицях”.

Міністр з питань бізнесу Кевін Холлінрейк зазначив, що уряд дає ресурси, щоб забрати людей з вулиць. “Якщо є місця, куди люди можуть піти поза вулицями, то ці люди повинні бути поза вулицями, вони не повинні лежати на них. Це несправедливо щодо інших людей”, − сказав він.

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