Керівник одного з комітетів Палати представників США вважає, що питання допомоги Україні отримає велику підтримку у Конгресі

Голова комітету Палати представників Майк Тернер наголосив, що додаткове фінансування України матиме велику підтримку у Конгресі й стане головним пунктом у порядку денному, передає The Hill.
За словами Тернера, спікер Палати представників Майк Джонсон "чітко дав зрозуміти", що підтримує Україну, і зазначив, що це питання буде пріоритетом, коли Конгрес повернеться після канікул до роботи.
"Спікер зробив дуже чітку заяву про те, що, коли ми повернемося, це стане наступним головним у порядку денному після того, як ми ухвалили усі законопроєкти, які фінансують федеральний уряд", - сказав Тернер.
Конгресмен додав, що "вірю, що це отримає переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроєкт на стіл президента".
Що відбувається з допомогою США для України
- Раніше повідомлялося, що після 22 березня у засіданнях Палати представників почалася двотижнева перерва. До законопроєкту про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США законодавці, ймовірно, перейдуть після 8 квітня.
- Перед цим спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв не зволікати з розглядом допомоги союзникам.
- Республіканці в Конгресі США розглядають потенційне рішення надати принаймні частину з пакету допомоги Україні у вигляді позики.
- 13 лютого Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
- Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду.
- Днями Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників американського Конгресу Майком Джонсоном і наголосив на важливості допомоги від Вашингтона.