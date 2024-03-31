Росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, — ЗМІ
Росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, — ЗМІ
Російські ракети атакували захід України
Російські ракети атакували захід України
Зеленський звільнив Шефіра і низку інших радників
Зеленський звільнив Шефіра і низку інших радників
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Смислова, або семантична війна
Смислова, або семантична війна
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
ГоловнаСвіт

Керівник одного з комітетів Палати представників США вважає, що питання допомоги Україні отримає велику підтримку у Конгресі

Конгресмен зазначив, що вірить, що "це отримає переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроєкт на стіл президента".

Керівник одного з комітетів Палати представників США вважає, що питання допомоги Україні отримає велику підтримку у Конгресі
Засідання конгресу США
Фото: ЕРА/UPG

Голова комітету Палати представників Майк Тернер наголосив, що додаткове фінансування України матиме велику підтримку у Конгресі й стане головним пунктом у порядку денному, передає The Hill.

За словами Тернера, спікер Палати представників Майк Джонсон "чітко дав зрозуміти", що підтримує Україну, і зазначив, що це питання буде пріоритетом, коли Конгрес повернеться після канікул до роботи.

"Спікер зробив дуже чітку заяву про те, що, коли ми повернемося, це стане наступним головним у порядку денному після того, як ми ухвалили усі законопроєкти, які фінансують федеральний уряд", - сказав Тернер.

Конгресмен додав, що "вірю, що це отримає переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроєкт на стіл президента".

Що відбувається з допомогою США для України

  • Раніше повідомлялося, що після 22 березня у засіданнях Палати представників почалася двотижнева перерва. До законопроєкту про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США законодавці, ймовірно, перейдуть після 8 квітня.
  • Перед цим спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв не зволікати з розглядом допомоги союзникам.
  • Республіканці в Конгресі США розглядають потенційне рішення надати принаймні частину з пакету допомоги Україні у вигляді позики.
  • 13 лютого Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
  • Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
  • Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду.
  • Днями Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників американського Конгресу Майком Джонсоном і наголосив на важливості допомоги від Вашингтона.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies