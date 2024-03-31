Керівник одного з комітетів Палати представників США вважає, що питання допомоги Україні отримає велику підтримку у Конгресі

Конгресмен зазначив, що вірить, що "це отримає переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроєкт на стіл президента".

Голова комітету Палати представників Майк Тернер наголосив, що додаткове фінансування України матиме велику підтримку у Конгресі й стане головним пунктом у порядку денному, передає The Hill.

За словами Тернера, спікер Палати представників Майк Джонсон "чітко дав зрозуміти", що підтримує Україну, і зазначив, що це питання буде пріоритетом, коли Конгрес повернеться після канікул до роботи.

"Спікер зробив дуже чітку заяву про те, що, коли ми повернемося, це стане наступним головним у порядку денному після того, як ми ухвалили усі законопроєкти, які фінансують федеральний уряд", - сказав Тернер.

Конгресмен додав, що "вірю, що це отримає переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроєкт на стіл президента".

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