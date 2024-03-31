Смислова, або семантична війна
Смислова, або семантична війна
Російські ракети атакували захід України
Російські ракети атакували захід України
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Зеленський звільнив Шефіра і низку інших радників
Зеленський звільнив Шефіра і низку інших радників
Росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, — ЗМІ
Росія вперше застосувала в Україні важку термобаричну авіабомбу ОДАБ-1500, — ЗМІ
ГоловнаСвіт

СБУ допомогла викрити потужну мережу впливу кума Путіна Медведчука в ЄС

Чеська контррозвідка у співпраці з СБУ викрила в Празі проросійську мережу впливу на євродепутатів за якою стояв Медведчук.

СБУ допомогла викрити потужну мережу впливу кума Путіна Медведчука в ЄС
Фото: Lb.ua

Напередодні червневих виборів до Європарламенту чеська контррозвідка викрила в Празі проросійську мережу впливу на євродепутатів, за якою стояв кум Путіна Медведчук, пише видання "Voice of America".

За даними джерел Lb.ua, цю мережу вдалося викрити завдяки СБУ. 

Відомо, що мережа платила політикам гроші за вихваляння Росії та Путіна в європейських медіа, а також публікувала антиукраїнські та антиєвропейські матеріали на власному сайті "Голос Європи". Ціль — провести в Європарламент якнайбільше проросійських політиків. 

Сайт "Голос Європи" Медведчук запустив разом із колишнім генпродюсером телеканалу "112 Україна" Артемом Марчевським.

"Європейський політичний фан-клуб путіна зазнав серйозного удару, адже зараз багато євродепутатів вимагають ретельного розслідування російського впливу та покарання для "колег", які відпрацьовували гроші рф", — інформують джерела.

  • Раніше влада Чехії заявила, що розкрила мережу поширення російської пропаганди та підкупу європейських політиків, яку фінансує Кремль. За інформацією чеських спецслужб, операцією керує кум Путіна Віктор Медведчук.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies