СБУ допомогла викрити потужну мережу впливу кума Путіна Медведчука в ЄС

Чеська контррозвідка у співпраці з СБУ викрила в Празі проросійську мережу впливу на євродепутатів за якою стояв Медведчук.

Напередодні червневих виборів до Європарламенту чеська контррозвідка викрила в Празі проросійську мережу впливу на євродепутатів, за якою стояв кум Путіна Медведчук, пише видання "Voice of America".

За даними джерел Lb.ua, цю мережу вдалося викрити завдяки СБУ.

Відомо, що мережа платила політикам гроші за вихваляння Росії та Путіна в європейських медіа, а також публікувала антиукраїнські та антиєвропейські матеріали на власному сайті "Голос Європи". Ціль — провести в Європарламент якнайбільше проросійських політиків.

Сайт "Голос Європи" Медведчук запустив разом із колишнім генпродюсером телеканалу "112 Україна" Артемом Марчевським.

"Європейський політичний фан-клуб путіна зазнав серйозного удару, адже зараз багато євродепутатів вимагають ретельного розслідування російського впливу та покарання для "колег", які відпрацьовували гроші рф", — інформують джерела.