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В Сирії внаслідок вибуху автомобіля загинули семеро людей

Тридцять людей зазнали поранень.

В Сирії внаслідок вибуху автомобіля загинули семеро людей
Сирійські солдати патрулюють південний район Дамаску, Сирія, 22 травня 2018 року.
Фото: EPA/UPG

У місті Азаз на півночі Сирії унаслідок вибуху автомобіля на ринку загинули щонайменше семеро людей загинули і тридцять зазнали поранень, пише Reuters.

Вибух стався у той час, коли на ринку було багато людей. Наразі відомо про сімох жертв, щонайменше тридцятеро людей зазнали поранень.

Наразі жодне угруповання  не взяло на себе відповідальність за вибух.

Як пише Reuters, жителі та повстанці у північно-західній частині Сирії тривалий час підозрюють у подібних атаках очолювані курдами Загони народної самооборони (YPG). Інші звинувачують лояльні до президента Сирії Асада угруповання. В YPG тривалий час заперечували свою причетність до подібних інцидентів.

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