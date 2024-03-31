В Сирії внаслідок вибуху автомобіля загинули семеро людей

У місті Азаз на півночі Сирії унаслідок вибуху автомобіля на ринку загинули щонайменше семеро людей загинули і тридцять зазнали поранень, пише Reuters.

Вибух стався у той час, коли на ринку було багато людей. Наразі відомо про сімох жертв, щонайменше тридцятеро людей зазнали поранень.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух.

Як пише Reuters, жителі та повстанці у північно-західній частині Сирії тривалий час підозрюють у подібних атаках очолювані курдами Загони народної самооборони (YPG). Інші звинувачують лояльні до президента Сирії Асада угруповання. В YPG тривалий час заперечували свою причетність до подібних інцидентів.