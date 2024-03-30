Євродепутати вимагають розслідувати схему підкупу Росією політиків ЄС. Її організатором називають Медведчука

Декілька депутатів Європейського парламенту закликали розпочати розслідування ймовірного підкупу Росією європейських політиків, схему якого викрила Чехія.

Про це повідомила Німецька хвиля.

Фракція “Оновлюючи Європу” (Renew Europe) вимагає терміново провести з цього приводу парламентські дебати. Голова фракції, француженка Валері Ає направила листа очільниці Європарламенту Роберті Мецолі з проханням провести негайне і прозоре внутрішнє розслідування.

“Якщо чинні депутати Європарламенту або кандидати на майбутніх виборах брали гроші у російського уряду або у його проксі, вони мають бути викриті і щодо них мають бути вжиті заходи”, − цитує її агентство AFP.

Співголова групи “Зелених”, німкеня Террі Райнтке підтримала заклик, заявивши, що Росія “атакує саму суть демократії”. “Ось як Володимир Путін намагається уникнути відповідальності за свою війну в Україні”, - сказала вона.

Напередодні влада Чехії заявила, що розкрила мережу поширення російської пропаганди та підкупу європейських політиків, яку фінансує Кремль. За інформацією чеських спецслужб, операцією керує кум Путіна Віктор Медведчук, позбавлений громадянства України.

Схему реалізовували через зареєстрований торік сайт Voice of Europe. На вебресурсі, зокрема регулярно публікувалися заклики європейських політиків припинити допомогу Україні. За даними ЗМІ, їхнім авторам платили гроші, деяким − суми, рівноцінні видаткам на передвиборну агітацію на виборах до Європарламенту, які відбудуться в червні. Ідеться про політиків з Німеччини, Франції, Бельгії, Нідерландів, Польщі, Угорщини.