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Росія намагається виснажити українську ППО безпілотниками

Ворог намагається викрити та обходити українські системи протиповітряної оборони.

Росія намагається виснажити українську ППО безпілотниками
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Після знищення кількох літаків А-50 Росія намагається викрити та обійти українські системи ППО за допомогою "шахедів". Напередодні масованої атаки росіяни запускають дрони по маршрутах, де можна викрити українську ППО.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Зокрема, під час атаки України в ніч на 30 березня росіяни намагалися спрямовувати маршрути дронів так, щоб викрити і обійти українські системи протиповітряної оборони. 

"Сам факт того, що ворог намагався знову спрямовувати маршрути своїх безпілотників у такий спосіб, щоб і викривати, і обходити системи ППО, може побічно свідчити про те, що навіть така не дуже потужна, порівняно з іншими, атака може бути передвісником наступних атак, коли ворог збере певну інформацію", — каже речниця.

  • Цієї ночі 29 березня українська ППО знищила 9 з 12 "шахедів".
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