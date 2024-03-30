Росія намагається виснажити українську ППО безпілотниками

Після знищення кількох літаків А-50 Росія намагається викрити та обійти українські системи ППО за допомогою "шахедів". Напередодні масованої атаки росіяни запускають дрони по маршрутах, де можна викрити українську ППО.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Зокрема, під час атаки України в ніч на 30 березня росіяни намагалися спрямовувати маршрути дронів так, щоб викрити і обійти українські системи протиповітряної оборони.

"Сам факт того, що ворог намагався знову спрямовувати маршрути своїх безпілотників у такий спосіб, щоб і викривати, і обходити системи ППО, може побічно свідчити про те, що навіть така не дуже потужна, порівняно з іншими, атака може бути передвісником наступних атак, коли ворог збере певну інформацію", — каже речниця.