Щоб протидіяти російським КАБам, Україні необхідні ППО західного зразка, — Євлаш

Україна може протидіяти ноим авіабомбам РФ УМПБ Д-30 лише за допомогою ППО західного зразка та винищувачам.

Про це в ефірі телемарафону зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Речник наголосив, що найефективнішим способом буде знищення носія снаряду є пускові установки чи винищувач.

"Протидія цим бомбам є. Але, звісно, потрібно працювати з носієм. Це буде найбільш дієво у цій ситуації", — каже Євлаш.

Російська армія зазвичай запускає КАБи з літаків класу "Су".

"Для того, аби ефективно протистояти таким загрозам, нам треба розміщувати більше ППО західного зразка", — додав речник.

УМПБ Д-30 — створена на основі ФАБ-250, яку не лише дооснастили модулем з крилами та рульовими поверхнями, що дозволяє бомбі планувати до цілі та коригувати свою траєкторію на основі даних з блоку навігації, а також додали двигун, який дозволяє збільшити дальність її використання навіть у порівнянні з УМПК.